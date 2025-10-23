"تحمل ضغطا كبيرا".. روني: صلاح قد يغادر ليفربول في يناير

يرى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون، أن محمد صلاح قد يرحل عن صفوف ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن صلاح لعب عددا هائلا من المباريات خلال السنوات الماضية، وكان النجم الأول للفريق، وتحمل ضغطا كبيرا".

وأضاف: "وبرأيي، هو من بين أفضل 5 إلى 7 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يبدو أن الإرهاق بدأ يؤثر عليه قليلا".

وأوضح: "لن أفاجأ إذا رحل عن النادي في يناير أو ربما في الصيف المقبل، لقد استمتعت حقا بمشاهدته، فهو لاعب رائع، لكن أعتقد أن الضغط والإجهاد قد لحقا به، وهذا يحدث".

وأتم المهاجم الإنجليزي السابق تصريحاته قائلا: "أحيانا لا تريد الاعتراف بذلك، وفجأة تجد نفسك قد انتهيت".

وعلم يلا كورة من مصادر داخل ليفربول أن صلاح دخل في مشادة كلامية مع المدرب الهولندي أرني سلوت، بعد مشاركته لمدة 16 دقيقة فقط أمام آينتراخت فرانكفورت أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. التفاصيل من هنا