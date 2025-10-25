تقارير: ليفربول لا يخطط لبيع صلاح.. وقرار رحيله في يده

كشفت تقارير صحفية أجنبية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول لا يخطط للتخلي عن الدولي المصري محمد صلاح سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن نادي ليفربول لا ينوي التفريط في خدمات محمد صلاح سواء في يناير أو الصيف، لكن من المرجح أن يكون القرار النهائي بشأن مستقبله في يد اللاعب نفسه.

وذكرت الصحيفة أن صلاح يواجه صعوبة في استعادة مستواه المعهود مؤخرًا، حيث تراجعت إحصائياته بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الجديد.

صاحب الـ32 عامًا من المقرر أن ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2027، حيث كان قد جدد عقده مع "الريدز" في الموسم الماضي.

وكان "يلا كورة" قد علم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن صلاح دخل في مشادة كلامية مع المدرب آرني سلوت على خلفية مشاركته لمدة 16 دقيقة فقط في مباراة آينتراخت فرانكفورت بمسابقة دوري أبطال أوروبا. طالع التفاصيل

وشارك صاحب الـ33 عامًا في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.