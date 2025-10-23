يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 8 جولات من الموسم الجديد.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة التاسعة غدا الجمعة من نسخة 2025-2026 للمسابقة، بعدما اختتمت الجولة الثامنة يوم الإثنين الماضي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة التاسعة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 11 هدفا

أنطواني سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

إيجور تياجو (بيرنلي) - 5 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 5 أهداف

جايدون أنتوني (بيرنلي) - 4 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا