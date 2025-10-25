كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن دخول المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، ضمن أهداف نادي ليفربول للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يفكر في التعاقد مع أوباميكانو كبديل محتمل في حال فشل صفقة مارك جويهي، قائد كريستال بالاس.

وكان ليفربول قريبًا من الفوز بصفقة جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب رفض إدارة كريستال بالاس التفريط في اللاعب.

وبحسب الصحيفة، وضعت إدارة الريدز خيار التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ على طاولة المفاوضات، خاصة وأن عقده مع النادي البافاري سينتهي في الصيف المقبل، ولم تشهد الفترة الأخيرة أي تطورات في المفاوضات بين الطرفين.

ويرغب ليفربول في تعزيز الخط الدفاعي نظرًا لنهاية عقد إبراهيما كوناتي في الصيف المقبل، وسط اهتمام من جانب ريال مدريد بالتعاقد معه.

كما يُتوقع أن ينتهي عقد فيرجل فان دايك مع ليفربول في صيف 2027، مما يدفع إدارة النادي إلى التفكير في التعاقد مع مدافع جديد لتعويضه في المستقبل.