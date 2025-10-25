المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحسبًا لفشل صفقة جويهي.. ليفربول يخطط لضم مدافع بايرن ميونيخ

محمد همام

كتب - محمد همام

04:08 م 23/10/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن دخول المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، ضمن أهداف نادي ليفربول للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يفكر في التعاقد مع أوباميكانو كبديل محتمل في حال فشل صفقة مارك جويهي، قائد كريستال بالاس.

وكان ليفربول قريبًا من الفوز بصفقة جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب رفض إدارة كريستال بالاس التفريط في اللاعب.

وبحسب الصحيفة، وضعت إدارة الريدز خيار التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ على طاولة المفاوضات، خاصة وأن عقده مع النادي البافاري سينتهي في الصيف المقبل، ولم تشهد الفترة الأخيرة أي تطورات في المفاوضات بين الطرفين.

ويرغب ليفربول في تعزيز الخط الدفاعي نظرًا لنهاية عقد إبراهيما كوناتي في الصيف المقبل، وسط اهتمام من جانب ريال مدريد بالتعاقد معه.

كما يُتوقع أن ينتهي عقد فيرجل فان دايك مع ليفربول في صيف 2027، مما يدفع إدارة النادي إلى التفكير في التعاقد مع مدافع جديد لتعويضه في المستقبل.

ليفربول بايرن ميونيخ الدوري الألماني مارك جويهي دايوت أوباميكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg