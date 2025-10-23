كشف نادي ليفربول عن آخر التحديثات الخاصة بإصابة 4 لاعبين وعلى رأسهم أليسون بيكر وألكسندر إيزاك.

وحقق ليفربول فوزًا كاسحًا على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أليسون بيكر

تعرض حارس المرمى البرازيلي لإصابة في الشوط الثاني من مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتا سراي التركي.

وقال آرني سلوت في 17 أكتوبر: "هو لا يتدرب معنا، كما أقول دائمًا، من الصعب جدًا تحديد إطار زمني للعودة، لأن المرحلة الأخيرة من التأهيل يمكن أن تحمل تطورات إيجابية أو سلبية، لكنه لن يلعب في نهاية الأسبوع ولا في الأسبوع القادم أيضًا".

جيريمي فريمبونج

اضطر فريمبونج إلى مغادرة الملعب في المراحل الأولى من الفوز 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في 22 أكتوبر: "جيريمي يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، كان قد عاد مؤخرًا من إصابة في أوتار الركبة قبل أسابيع قليلة، ولعب مباراة واحدة مع منتخب بلاده، ثم عاد إلينا، وللأسف بعد مرور 10 أو 15 دقيقة فقط، لست متأكدًا، اضطر إلى الخروج".

ألكسندر إيزاك

تم استبدال إيزاك بين شوطي مباراة الفوز على فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وقال سلوت في 22 أكتوبر: "كان عليه أن يغادر الملعب لأنه شعر بألم في منطقة الفخذ".

جيوفاني ليوني

سيغيب المدافع لفترة طويلة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية مباراته الأولى أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة (كاراباو).

وقال سلوت في 26 سبتمبر: "هو ليس في حالة جيدة بالطبع، لأنه يعاني من مزّق الرباط الصليبي الأمامي، وهذا يعني أنه سيغيب لمدة عام كامل، أن تكون بهذا العمر الصغير وتأتي إلى بلد جديد وتؤدي بهذا الشكل الرائع في أول مباراة لك، من الصعب جدًا رؤية الجانب الإيجابي في ذلك".

وأضاف: "هو ما زال شابًا، ولديه العديد من السنوات أمامه بعد أن يتعافى من إصابة خطيرة كهذه".