يبدو أن مانشستر يونايتد يعيش حالة من التفاؤل الاقتصادي الكروي، بفضل الأداء اللافت لنجميه السابقين ماركوس راشفورد وماسون جرينوود، اللذين يقدمان موسمًا استثنائيًا مع برشلونة وأولمبيك مارسيليا على الترتيب.

راشفورد يتألق في كتالونيا

استعاد ماركوس راشفورد بريقه سريعًا منذ انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الصيف الماضي، بعد تجربة قصيرة ناجحة مع أستون فيلا.

اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا، أصبح أحد أهم أوراق المدرب هانسي فليك، إذ شارك أساسيًا في 9 مباريات من أصل 12 خاضها الفريق هذا الموسم، مسجلاً 5 أهداف ومقدماً 6 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

راشفورد الذي وصف انتقاله إلى إسبانيا بأنه "فرصة لاستعادة الاستقرار الذهني والفني"، وجه انتقادات غير مباشرة ليونايتد، مؤكدًا أنه "عانى من بيئة غير مستقرة لفترة طويلة".

ورغم رحيله، فإن النادي الإنجليزي لا يخفي سعادته بتألق لاعبه السابق، إذ ينتظر الشياطين الحمر تفعيل برشلونة لبند الشراء النهائي مقابل 30 مليون يورو الصيف المقبل، وفق ما أوردته صحيفة سبورت الإسبانية، ما يعد مكسبًا ماليًا مهمًا في ظل سياسة الترشيد المالي التي يتبعها النادي مؤخرًا.

جرينوود يرفع قيمته في فرنسا

على الجانب الآخر، يواصل ماسون جرينوود، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، تألقه اللافت بقميص أولمبيك مارسيليا، بعد أن طوى صفحة معقدة مع مانشستر يونايتد.

جرينوود، الذي شارك في 11 مباراة هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي وثاني هدّاف المسابقة حتى الآن.

المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي أشاد بإمكاناته قائلاً: "ماسون يملك موهبة فطرية أمام المرمى، ويمكنه أن يصبح من أفضل لاعبي العالم إن واصل التطور بهذا النسق".

ويدرك مسؤولو يونايتد أن تألق جرينوود قد يعود عليهم بفائدة مالية كبيرة، إذ يحق للنادي الحصول على 50% من قيمة أي صفقة مستقبلية يبرمها مارسيليا لبيع اللاعب، بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد فسخ العقد الصيف الماضي.

