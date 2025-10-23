المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الإعارة الحل الأمثل.. مانشستر يونايتد يدرس ضم جالاجر في يناير

كتب - مصطفى جمال

05:54 م 23/10/2025
كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد

كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب الوسط كونور جالاجر، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسبانين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكد موقع "Talk Sport" البريطاني أن كونور جالاجر قد ينتقل لصفوف مانشستر يونايتد في يناير، فهو الاسم الأبرز للتعاقد معه في منتصف الموسم.

وأوضح أن مانشستر يونايتد كان قد قدم عرضًا لضم لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، لكن أتلتيكو مدريد لم يكن مستعدًا سوى لبيعه بصورة نهائية.

وأشر إلى أن جالاجر يرحب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا، والذي تألق فيه من قبل مع كريستال بالاس، بسبب معاناته من قلة المشاركة هذا الموسم.

وعلى الرغم من مشاركته في 9 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، إلا أنه لم يبدأ أو يكمل أي مباراة بعد.

وأضاف أن أتلتيكو مدريد يريد مبلغًا يتجاوز 35 مليون جنيه إسترليني، بينما لا يزال مانشستر يونايتد يفضل صيغة الإعارة إذا أرادوا إعادة إحياء الصفقة.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد كونور جالاجر

