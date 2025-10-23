المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد رفضه التجديد لكريستال بالاس.. يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام يتنافسون على ضم ماتيتا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:32 م 23/10/2025
احتفال ماتيتا مهاجم كريستال بالاس

جان فيليب ماتيتا

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير تراقب عن قرب المهاجم الفرنسي ذو الأصول الكونغولية جان فيليب ماتيتا، نجم فريق كريستال بالاس، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ماتيتا يشعل الميركاتو الإنجليزي

وبحسب ما كشفه موقع The Daily Briefing، فإن ماتيتا قرر عدم تجديد عقده مع كريستال بالاس، في ظل رغبته في خوض تحدٍ جديد والانتقال إلى نادٍ أكبر، مع تبقي 18 شهرًا فقط على نهاية عقده الحالي، ما يجعل النادي اللندني مستعدًا لبيعه مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

ويعيش المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا واحدة من أفضل فتراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تألق هذا الموسم بشكل لافت تحت قيادة المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، مسجلًا خمسة أهداف في ثماني مباريات، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في البريميرليج حاليًا.

كما أشارت التقارير إلى أن ماتيتا بات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بفضل قوته البدنية وقدرته العالية على إنهاء الهجمات، إذ يعد من أكثر اللاعبين الأفارقة جذبًا للاهتمام في الوقت الحالي.

ويرتبط ماتيتا بعقد مع كريستال بالاس حتى عام 2027، إلا أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى مستوى أعلى قد تعجل برحيله الصيف المقبل.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة كريستال بالاس القادمة
