كشف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن تفاصيل مثيرة من حياته اليومية وأسلوبه غير التقليدي في الحفاظ على لياقته البدنية، وذلك في فيلمه الجديد الذي أطلقه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قدّم لجماهيره لمحة عن "نظامه الفائق" الذي يجمع بين العلاج بالضوء الأحمر، والاعتماد على الأطعمة الطبيعية مثل الحليب الخام وشرائح اللحم الطازجة، إلى جانب روتين صباحي صارم يعكس هوسه بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق داخل الملعب.

فطور مثالي على طريقة هالاند

يبدأ هالاند يومه في قصره بمدينة ألديرلي إيدج بتناول وجبة الإفطار التي تتكون من بيض على خبز العجين المخمر، وكوب من القهوة المخلوطة بشراب القيقب، مع إضافة القليل من الحليب الخام الذي يعتبره "غذاءً رائعًا".

ويؤمن النجم النرويجي بأن القهوة جزء أساسي من يومه قائلًا: "القهوة غذاء رائع في نظري إذا أحسن تحضيرها، كل شيء يعتمد على الجودة والتوقيت وطريقة الشرب".

كما يوصي بالتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لتحفيز الجسم، وهي عادة يقول إنها تمنحه طاقة طبيعية لبداية اليوم.

جلسات علاج غير تقليدية

بعد فطوره، يتجه هالاند إلى جلسات العلاج والتدليك الخاصة التي يشرف عليها طبيب مانشستر سيتي ماريو بافوندي، الذي يصفه مازحًا بـ "الإيطالي الفاسق".

وخلال الجلسة، يظهر هالاند وهو يخضع لعلاج الضوء الأحمر، الذي يعتمد على الأشعة تحت الحمراء لاختراق العضلات والمفاصل وتحفيز عملية التعافي وتقليل الالتهابات.

ويقول هالاند:

"من الشمس نحصل على الضوء الأحمر، ولكن بما أننا لا نحصل على كثير منه الآن، أستخدم هذا الجهاز للحصول على القليل من الضوء على جسدي وظهري".

كما أكد أن مرونته الطبيعية في الفخذ والورك تمثل سرًا في تسجيل أهدافه المجنونة، موضحًا: "المرونة والحركة أمران أساسيان بالنسبة لي، فكيف يمكنني تسجيل مثل هذه الأهداف دون ذلك؟".

وجبات من المزرعة مباشرة

خلال الفيلم، يظهر هالاند وهو يتسوق من مزرعة محلية صغيرة في تشيشاير، حيث يشتري الحليب الخام والعسل وشرائح اللحم الطازجة بنفسه، قبل أن يتوجه إلى التدريب.

أما وجبة الغداء فتتكون من سمك القاروص، والأرز المقلي بالبيض، والهليون، فيما يتولى بنفسه إعداد العشاء مساءً مع خطيبته إيزابيل هاوجسيند جوهانسن، حيث يطبخان شرائح لحم ضخمة على الشواية ويتناولانها بأيديهما إلى جانب البطاطس وسلطة الطماطم والبصل.

ساونا وحمامات ثلج يومية

لا يكتمل يوم هالاند دون جلسة ساونا تليها حمام ثلجي، وهو روتين يلتزم به "خمس مرات على الأقل أسبوعيًا"، بهدف تسريع الاستشفاء العضلي بعد التدريبات والمباريات المكثفة.

ويؤكد اللاعب أن المزج بين درجات الحرارة المتطرفة يساعده في الحفاظ على التوازن الجسدي والذهني.

أرقام خارقة مع مانشستر سيتي

حتى الآن، سجل هالاند 15 هدفًا في 11 مباراة هذا الموسم مع مانشستر سيتي، الذي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال بثلاث نقاط.

وسيخوض الفريق مواجهته المقبلة أمام أستون فيلا في الدوري، بعد الفوز على فياريال في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، سجل هالاند أحدهما.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اضغط هنا.