أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن مهاجمه ليام ديلاب عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مشيرا إلى أنه بات قريبا من العودة للمشاركة مع الفريق قبل الموعد الذي كان متوقعا.

وتعرض اديلاب للاعب (22 عاما)، والذي انتقل إلى ستامفورد بريدج قادما من إبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي، للإصابة خلال فوز فريقه 2-0 على ضيفه فولهام في أغسطس.

وكان من المتوقع في البداية أن يغيب اللاعب الإنجليزي لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، وألمح ماريسكا لاحقا إلى أنه سيغيب حتى ديسمبر المقبل.



لكن المدرب الإيطالي عاد ليؤكد لن يكون متاحا للمشاركة عندما يستضيف الفريق منافسه سندرلاند الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، وربما يشارك بشكل طبيعي في المباراة التالية.

وقال ماريسكا للصحفيين قبل مباراة الغد أمام سندرلاند: "لا توجد إصابات جديدة لدينا، شارك ليام في جزء من الحصة التدريبية للفريق أمس لأول مرة، لن يكون متاحا للمشاركة غدا، ربما يكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وبعد مباراة سندرلاند، يحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف ماريسكا: "الجدول الزمني يمكن أن يتغير قليلا،. فذلك يعتمد على مدى تحسنه أو تراجعه مقارنة بالتقييم الأول الذي تم إرساله لي، لكن (ليام) قد يكون متاحا لمواجهة ولفرهامبتون".

وأوضح أن مارك جويو، الذي عاد من إعارته التي كانت مقررة لموسم واحد مع سندرلاند بعد إصابة ديلاب، جاهز لبدء مباراة الدوري مع تشيلسي.

وانضم جويو إلى تشيلسي قادما من برشلونة العام الماضي، وعانى المهاجم الإسباني (19 عاما) في البداية لإقناع ماريسكا بقدراته في التدريبات، لكنه تحسن منذ ذلك الحين.

وتابع: "تحدثنا مع مارك قبل بضعة أسابيع. أخبرته أنني لم أكن راضيا عن أسلوب تدريبه، كان بحاجة إلى التغيير. وقد تغير بالفعل وحصل على فرصة".

وعندما سُئل عن الأشياء التي لم تعجبه، أجاب ماريسكا: "لم يكن يتدرب جيدا، لهذا السبب يتأرجح اللاعبون الشبان أحيانا بين الأداء الجيد والسيئ. يجب التعامل معهم بالتدريج".

وأتم: "لكن منذ أن تحدثنا، تغير الأمر. إنه لاعب رائع، ويعمل الآن بشكل ممتاز للغاية".

ويسعى تشيلسي لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في كل المسابقات بعد فوزه الساحق 5-1 على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويستعد لمواجهة صعبة أمام سندرلاند.