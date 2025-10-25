المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"عبقري وأسوأ أفضل لاعب".. كيف ناقض سكولز نفسه بتصريحاته السلبية عن محمد صلاح؟

محمد همام

كتب - محمد همام

08:30 م 24/10/2025
صلاح

محمد صلاح وسكولز

أدلى بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد الأسبق، بتصريحات مثيرة ضد محمد صلاح، نجم ليفربول، عقب مستوياته الأخيرة مع "الريدز".

جاءت تصريحات سكولز عبر بودكاست "Stick To Football"، حيث قال: "لطالما اعتقدت أنه حتى عندما كان محمد صلاح يسجل الأهداف، كان أداءه يبدو قبيحًا".

وأضاف: "إنه يقوم ببعض من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تراها من مهاجم صريح في كرة القدم. إنه أسوأ لاعب تم إطلاق عليه لقب الأفضل في عالم كرة القدم".

لكن سكولز نفسه كان قد أبدى رأيًا مختلفًا في عام 2023، وتحديدًا بعد فوز ليفربول الكبير على غريمه مانشستر يونايتد 7-0 في الدوري الإنجليزي.

وقال سكولز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "صلاح كان رائعًا في لقاء مانشستر يونايتد، ليس فقط في أهدافه ولكن في لعبه الشامل".

وتابع: "صلاح أظهر قوته، لمسته الفنية الرائعة، وتمريراته الحساسة. لقد كان عبقريًا".

ويعاني صلاح (33 عامًا) من تراجع في المستوى هذا الموسم، حيث قام المدرب الهولندي آرني سلوت بإبعاده عن التشكيلة الأساسية في مباراة آينتراخت فرانكفورت.

وشارك صلاح بديلاً في اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول 5-1 على فرانكفورت في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول حاليًا لملاقاة برينتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي مساء يوم السبت.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن آرسنال المتصدر من 8 مباريات.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول سكولز

