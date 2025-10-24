المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سقوط سانتو مستمر.. ليدز يونايتد يزيد أوجاع وست هام

محمد همام

كتب - محمد همام

12:30 ص 25/10/2025
ليدز يونايتد

فريق ليدز يونايتد

سقط فريق وست هام يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو أمام منافسه ليدز يونايتد بهدف مقابل هدفين في افتتاح الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وتقدم فريق ليدز يونايتد مبكرًا في الدقيقة (4) عبر برندن آرونسون، قبل أن يضاعف جوي رودون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (15).

وفي المقابل، جاء هدف وست هام الوحيد في الدقيقة (90) عن طريق ماتيوس فيرنانديز.

بهذه النتيجة، واصل فريق وست هام نتائجه السلبية تحت قيادة المدرب نونو سانتو، الذي تولى تدريب الفريق في آخر أربع مباريات. تعرض الفريق الملقب بـ"المطارق" لثلاث هزائم متتالية وتعادل وحيد كان أمام إيفرتون بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة.

وبقي فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد (4 نقاط) من فوز وتعادل وسبع هزائم.

في المقابل، حقق ليدز يونايتد الفوز الثالث في الموسم مقابل تعادلين وخسارة في أربع مباريات، ليصل إلى النقطة الـ(11) ويحتل المركز الثالث عشر.

الدوري الإنجليزي وست هام ليدز يونايتد نونو سانتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg