سقوط سانتو مستمر.. ليدز يونايتد يزيد أوجاع وست هام

سقط فريق وست هام يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو أمام منافسه ليدز يونايتد بهدف مقابل هدفين في افتتاح الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وتقدم فريق ليدز يونايتد مبكرًا في الدقيقة (4) عبر برندن آرونسون، قبل أن يضاعف جوي رودون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (15).

وفي المقابل، جاء هدف وست هام الوحيد في الدقيقة (90) عن طريق ماتيوس فيرنانديز.

بهذه النتيجة، واصل فريق وست هام نتائجه السلبية تحت قيادة المدرب نونو سانتو، الذي تولى تدريب الفريق في آخر أربع مباريات. تعرض الفريق الملقب بـ"المطارق" لثلاث هزائم متتالية وتعادل وحيد كان أمام إيفرتون بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة.

وبقي فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد (4 نقاط) من فوز وتعادل وسبع هزائم.

في المقابل، حقق ليدز يونايتد الفوز الثالث في الموسم مقابل تعادلين وخسارة في أربع مباريات، ليصل إلى النقطة الـ(11) ويحتل المركز الثالث عشر.