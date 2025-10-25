المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بهدف مغربي.. سندرلاند يسقط تشيلسي ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:00 م 25/10/2025
احتفال لاعبو سندرلاند أمام تشيلسي

احتفال لاعبو سندرلاند أمام تشيلسي

سقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة أمام ضيفه سندرلاند، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي مبكرًا في الدقيقة الرابعة، عن طريق الجناح الأرجنتيني أليخاندر جارناتشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، عقب تمريرة من زميله بيدرو نيتو.

وأدرك سندرلاند التعادل في الدقيقة 22 عن طريق المهاجم ويلسون إيزيدور، بعد ارتباك دفاعي في تشيلسي عقب رمية تماس طويلة من لاعبي سندرلاند.

وخطف نادي سندرلاند هدف الفوز القاتل، عن طريق البديل المغربي شمس الدين طالبي، الذي سدد كرة أرضية متقنة، عقب هجمة مرتدة قادها المهاجم بريان بروبي، في الدقيقة 93.

ويعد هذا هو الهدف الأول للنجم المغربي مع نادي سندرلاند، الذي انتقل لصفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لعب 8 مباريات، صنع خلالها هدفين.

ورفع سندرلاند رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وفي المقابل تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

نيوكاسل يسقط فولهام بهدف قاتل لجيمارايش

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، خطف نيوكاسل يونايتد فوزًا صعبًا خارج ملعبه أمام فولهام، بنتيجة 2-1.

وتقدم نيوكاسل عن طريق جاكوب ميرفي في الشوط الأول، قبل أن يدرك ساشا لوكيتش التعادل لصالح فولهام في الشوط الثاني.

وخطف لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش هدف الفوز القاتل لصالح نيوكاسل في الدقيقة 90.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي سندرلاند

