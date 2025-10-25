سقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة أمام ضيفه سندرلاند، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي مبكرًا في الدقيقة الرابعة، عن طريق الجناح الأرجنتيني أليخاندر جارناتشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، عقب تمريرة من زميله بيدرو نيتو.

وأدرك سندرلاند التعادل في الدقيقة 22 عن طريق المهاجم ويلسون إيزيدور، بعد ارتباك دفاعي في تشيلسي عقب رمية تماس طويلة من لاعبي سندرلاند.

وخطف نادي سندرلاند هدف الفوز القاتل، عن طريق البديل المغربي شمس الدين طالبي، الذي سدد كرة أرضية متقنة، عقب هجمة مرتدة قادها المهاجم بريان بروبي، في الدقيقة 93.

ويعد هذا هو الهدف الأول للنجم المغربي مع نادي سندرلاند، الذي انتقل لصفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لعب 8 مباريات، صنع خلالها هدفين.

ورفع سندرلاند رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وفي المقابل تجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

نيوكاسل يسقط فولهام بهدف قاتل لجيمارايش

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، خطف نيوكاسل يونايتد فوزًا صعبًا خارج ملعبه أمام فولهام، بنتيجة 2-1.

وتقدم نيوكاسل عن طريق جاكوب ميرفي في الشوط الأول، قبل أن يدرك ساشا لوكيتش التعادل لصالح فولهام في الشوط الثاني.

وخطف لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش هدف الفوز القاتل لصالح نيوكاسل في الدقيقة 90.