تراجع نادي تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب سقوطه في فخ الهزيمة بشكل مفاجئ، أمام ضيفه سندرلاند الصاعد حديثًا لمنافسات البريميرليج، بنتيجة 2-1.

الخسارة الثالثة لتشيلسي وانطلاقة سندرلاند مستمرة

وتجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

وفي المقابل حقق نادي سندرلاند قفز رائعة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وواصل انطلاقته المميزة، بالصعود لوصافة البريميرليج، برصيد 17 نقطة.

وحقق سندرلاند انتصاره الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتواجد خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين فقط، رغم صعوده حديثًا للبريميرليج، وعدم ضم صفقات كبيرة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وشهدت مباريات اليوم استمرار صحوة مانشستر يونايتد، الذي تفوق على برايتون برباعية مقابل هدفين، ليصعد للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وفي المقابل واصل نادي ليفربول سلسلة نتائجه السلبية، بالهزيمة الرابعة على التوالي أمام مضيفه برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع الريدز إلى المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال: 19 نقطة

2- سندرلاند: 17 نقطة

3- مانشستر سيتي: 16 نقطة

4- مانشستر يونايتد: 16 نقطة

5- بورنموث: 15 نقطة

6- ليفربول: 15 نقطة

7- توتنهام: 14 نقطة

8- تشيلسي: 14 نقطة