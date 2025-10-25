المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 0
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

تشيلسي يتراجع ومفاجأة في الوصافة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:24 م 25/10/2025
مباراة تشيلسي وسندرلاند

مباراة تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

تراجع نادي تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب سقوطه في فخ الهزيمة بشكل مفاجئ، أمام ضيفه سندرلاند الصاعد حديثًا لمنافسات البريميرليج، بنتيجة 2-1.

الخسارة الثالثة لتشيلسي وانطلاقة سندرلاند مستمرة

وتجمد رصيد تشيلسي عند 14 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

وفي المقابل حقق نادي سندرلاند قفز رائعة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وواصل انطلاقته المميزة، بالصعود لوصافة البريميرليج، برصيد 17 نقطة.

وحقق سندرلاند انتصاره الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتواجد خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين فقط، رغم صعوده حديثًا للبريميرليج، وعدم ضم صفقات كبيرة في الميركاتو الصيفي الماضي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال: 19 نقطة

2- سندرلاند: 17 نقطة

3- مانشستر سيتي: 16 نقطة

4- ليفربول: 15 نقطة

5- بورنموث: 15 نقطة

6- توتنهام: 14 نقطة

7- تشيلسي: 14 نقطة

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي سندرلاند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

21

هجمة مرتدة لصالح أيجل نوار واختراق ثم تسديدة أرضية وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نابولي

نابولي

2 0
إنتر ميلان

إنتر ميلان

59

جوووووووووووووووووووووول تشالهان أوجلو يسجل الهدف الأول لإنتر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
