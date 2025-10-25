المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رد حاسم.. ماذا قال سلوت عن عودة صلاح إلى تشكيل ليفربول؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:12 م 25/10/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وفرانكفورت

أشاد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، باللاعب المصري محمد صلاح، تعليقًا على عودته إلى التشكيل الأساسي ضد برينتفورد.

ويحل ليفربول ضيفًا على برينتفورد، مساء اليوم السبت، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تعليق مدرب ليفربول على عودة صلاح

تلقى سلوت سؤالًا في حديثه مع مراسل قناة TNT Sports التليفزيونية، قبل لقاء برينتفورد، عن عودة صلاح.

وقال سلوت في هذا الصدد: "هل يجب أن أشرح ذلك؟ (يقصد أهمية صلاح في ليفربول) أم أن أرقامه تتحدث عن نفسها؟

وأضاف: "صلاح كان مؤثرًا جدًا مع ليفربول منذ انضمامه (صيف 2017)، وكذلك منذ أن بدأت عملي هنا أيضًا (بداية موسم 2024-2025)".

وكان صلاح دخل في مشادة كلامية مع سلوت، بحسب ما أكدت مصادر خاصة ليلا كورة، على خلفية جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في المباراة الماضية ضد آينتراخت فرانكفورت، إذ اكتفى المدرب بمنحه 16 دقيقة فقط.

وأزال صلاح آنذاك جملة (لاعب في ليفربول) من بياناته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقًا، كما حذف صورته بقميص ليفربول.

ويعاني صلاح في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول، إذ سجل هدفين فقط.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

