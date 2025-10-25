سلوت: هدف محمد صلاح خيالي.. وهزيمة ليفربول هي الأسوأ لي

أشاد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بهدف محمد صلاح أمام برينتفورد، وذلك رغم الهزيمة.

وخسر ليفربول بنتيجة 3-2 أمام برينتفورد، بالأمس السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن يُسجل محمد صلاح هدفًا، لقد كان إنهاءً خياليًا."

وأضاف: "إذا كان صلاح سيبدأ سلسلة تسجيل الأهداف، سيكون ذلك بالغ الأهمية للفريق، كرة القدم تعني تسجيل الأهداف، ولكنها تعني كذلك عدم استقبالها".

وتابع: "كانت نتيجة مخيبة للآمال وأداء مخيبا للآمال أيضا".

وشدد: "استقبال ثلاثة أهداف أمرٌ مبالغٌ فيه إذا أردت الفوز بمباراة كرة قدم، الهدف الأول كان من ركلة ثابتة، والثاني من هجمة مرتدة، وهي إحدى المهارات التي يجيدها برينتفورد ببراعة".

وأوضح: "ما عليّ فعله هو أن أُقيّم ما نُخطئ فيه وما نُصيب فيه، لديّ فكرة واضحة عن الجوانب التي نحتاج إلى تحسينها، لكن هذا لم يكن الحال في مباريات أخرى. لم نُحسن أداء الأساسيات".

وأشار إلى: "أعتقد أن أدائنا من بين الأسوأ في مسيرتي، نعم، خلال فترة وجودي هنا، من حيث خسارة المباراة، عادةً عندما نكون متأخرين بنتيجة 1-0 أو 2-0، بالمناسبة، بعد أن تأخرنا بنتيجة 1-0، كانت تلك اللحظة الوحيدة التي ظهرنا فيها بشكل جيد".

وأتم: "إنه أمر مخيب للآمال مجددًا، كنا نأمل، أن نفوز بمباراة خلال الأسبوع، وأن نحصل على نتيجة أفضل، كنتُ أيضًا أتمنى وأتوقع أداءً أفضل، كان هذا بعيدًا كل البعد عما اعتدنا عليه، حتى لو كنا نخسر، فإن أدائنا كان أفضل من الليلة".

وتلقى ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة توقف رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.