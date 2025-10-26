المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

ميرور: مالك مانشستر يونايتد يوقف التعاقد مع ليفاندوفسكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:25 م 26/10/2025
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

ليفاندوفسكي

أوقف السير جيم راتكليف مالك نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة، بنهاية الموسم لجاري، ولا يبدو أن النادي الكتالوني منفتحًا على تجديد عقد اللاعب البولندي.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع ليفاندوفسكي في صفقة مجانية.

ويعقتد أموريم، أن تعاقد مانشستر يونايتد مع ليفاندوفسكي، سيكوًن له أثرًا إيجابيًا على الفريق.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من رغبة أموريم، إلا أن جيم راتكليف رفض تعاقد مانشستر يونايتد مع ليفاندوفسكي، لأنه يريد التعاقد مع اللاعبين تقترب مسيرتهم من الانتهاء.

كما أن راتكليف يعمل على خفض رواتب اللاعبين في الفريق، حيث إن ليفاندوفسكي يتقاضى راتبًا كبيرًا مع برشلونة.

ولا ينوي نادي برشلونة تجديد عقد صاحب الـ37 عامًا، حيث كان قد انتقل إلى "البلوجرانا" قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022، في صفقة مالية بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخاض الدولي البولندي خلال هذا الموسم تسع مباريات فقط، استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف، جاء جميعها في مسابقة الدوري الإسباني.

وبدأ المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، التفكير في تدعيم الجانب الأمامي لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المرتقب، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
برشلونة مانشستر يونايتد ليفاندوفسكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أخبار تهمك

