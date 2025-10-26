ميرور: مالك مانشستر يونايتد يوقف التعاقد مع ليفاندوفسكي

أوقف السير جيم راتكليف مالك نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة، بنهاية الموسم لجاري، ولا يبدو أن النادي الكتالوني منفتحًا على تجديد عقد اللاعب البولندي.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع ليفاندوفسكي في صفقة مجانية.

ويعقتد أموريم، أن تعاقد مانشستر يونايتد مع ليفاندوفسكي، سيكوًن له أثرًا إيجابيًا على الفريق.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من رغبة أموريم، إلا أن جيم راتكليف رفض تعاقد مانشستر يونايتد مع ليفاندوفسكي، لأنه يريد التعاقد مع اللاعبين تقترب مسيرتهم من الانتهاء.

كما أن راتكليف يعمل على خفض رواتب اللاعبين في الفريق، حيث إن ليفاندوفسكي يتقاضى راتبًا كبيرًا مع برشلونة.

ولا ينوي نادي برشلونة تجديد عقد صاحب الـ37 عامًا، حيث كان قد انتقل إلى "البلوجرانا" قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022، في صفقة مالية بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخاض الدولي البولندي خلال هذا الموسم تسع مباريات فقط، استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف، جاء جميعها في مسابقة الدوري الإسباني.

وبدأ المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، التفكير في تدعيم الجانب الأمامي لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المرتقب، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.