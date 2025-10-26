مانشستر يونايتد يلجأ لورقة طارئة في يناير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، عن وجود تفكير داخل إدارة مانشستر يونايتد من أجل إبرام صفقة في يناير المقبل.

ويأتي تفكير النادي الإنجليزي من خلال استعارة جوب بيلينجهام في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ20 عامًا يعاني من صعوبة في التأقلم منذ انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي.

وكان النادي الألماني جلب جوب بيلينجهام في الصيف الماضي في صفقة مالية قدرت بـ30 مليون يورو.

وشارك لاعب الوسط في 12 مباراة مع "أسود فاستيفاليا" ليصنع هدفين على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تدعيم مركز الوسط بطلب من المدرب البرتغالي روبن أموريم والذي سعى إلى القيام بهذه الصفقة في الصيف الماضي.