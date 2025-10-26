عاش الثلاثي المصري مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح أوقاتًا متباينة في أوروبا هذا الأسبوع، سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي.

ويحترف 4 لاعبين مصريين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، هم محمد صلاح في ليفربول، عمر مرموش في مانشستر سيتي، ومصطفى محمد في نانت، إلى جانب محمد عبد المنعم مع نيس.

ولم يلعب عبد المنعم مباراته الأولى مع نيس هذا الموسم، بسبب إصابته في الرباط الصليبي، فيما من المتوقع أن يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، نهاية 2025.

صلاح يسجل في خسارة ليفربول

عاد صلاح أخيرًا إلى تسجيل الأهداف مع ليفربول، لكن هدفه في مرمى برينتفورد في الدقائق الـ+90 لم يحمل أي أهمية بالنسبة إلى فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لأن النتيجة كانت تشير إلى التأخر (3-1).

وسجل صلاح هدفه الثالث مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في أسوأ انطلاقة له بعد 9 مباريات منذ انضمامه إلى ملعب أنفيلد في صيف 2017.

حسرة مرموش مع مانشستر سيتي

يواصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا إبقاء مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

وظل مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا حتى أشركه بيب جوارديولا في الدقيقة 84، حيث كانت النتيجة تشير إلى التأخر (1-0).

وحاول مرموش، لينجح بالفعل في تمريرة كرة حولها إيرلينج هالاند إلى شباك أستون فيلا من لمسة واحدة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد أن تأكد من تقنية الـVAR.

ولم يسجل مرموش حتى الآن أي هدف مع مانشستر سيتي في 5 مباريات خاضها بجميع المسابقات الرسمية هذا الموسم.

مصطفى محمد في دكة نانت

فاز نانت (2-1) على باريس إف سي في مباراة بدأها المهاجم مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 70 لكنه لم يقدم أي مساهمة تهديفية في الوقت الذي سجل خلاله يوسف العربي هدفًا وماتيس أبلين هدفًا آخر، علمًا بأن كليهما يتنافس معه على مكان أساسي في تشكيل نانت.

يشار إلى أن مصطفى محمد اكتفى بإحراز هدف وحيد مع نانت في 8 مباريات بالدوري الفرنسي 2025-2026.