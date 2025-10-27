المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب توتنهام يرغب في التخلص من سولانكي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:33 ص 27/10/2025
سولانكي

دومينيك سولانكي

يسعى توماس فرانك، مدرب توتنهام، للتخلص من لاعبه دومينيك سولانكي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وبحسب ما أكده موقع "Football Insider" البريطاني، فإن فرانك غير معجب بمستوى سولانكي في الملعب، ويتطلع لبيعه في الميركاتو الشتوي المقبل شهر يناير.

ويشير التقرير إلى أن الوضع المثالي بالنسبة لمدرب "السبيرز" يتمثل في التعاقد مع مهاجم جديد في ميركاتو الشتاء، رغم صعوبة إتمام الصفقات في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن المهاجم الإنجليزي يغيب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الركبة، ولا يزال موعد عودته مجهولا.

وشارك سولانكي في 3 مباريات مع الفريق اللندني هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي توتنهام دومينيك سولانكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg