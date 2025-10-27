مدرب توتنهام يرغب في التخلص من سولانكي

يسعى توماس فرانك، مدرب توتنهام، للتخلص من لاعبه دومينيك سولانكي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وبحسب ما أكده موقع "Football Insider" البريطاني، فإن فرانك غير معجب بمستوى سولانكي في الملعب، ويتطلع لبيعه في الميركاتو الشتوي المقبل شهر يناير.

ويشير التقرير إلى أن الوضع المثالي بالنسبة لمدرب "السبيرز" يتمثل في التعاقد مع مهاجم جديد في ميركاتو الشتاء، رغم صعوبة إتمام الصفقات في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن المهاجم الإنجليزي يغيب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الركبة، ولا يزال موعد عودته مجهولا.

وشارك سولانكي في 3 مباريات مع الفريق اللندني هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا