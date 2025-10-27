المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روني: لغة جسد صلاح لا تناسب قائدا في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:35 م 27/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

واصل الإنجليزي واين روني توجيه انتقادات قاسية لنجوم نادي ليفربول، مركزًا بشكل أكبر على محمد صلاح.

ويعيش ليفربول أوقاتًا صعبة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تراجع إلى المركز السابع إثر 4 هزائم متتالية على يد كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

روني ينتقد لغة جسد صلاح

وقال روني في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الإثنين: "لم يكن أحد يتوقع ما يحدث الآن في ليفربول.. الفريق انهار سريعًا، والضربة كانت قوية، والآن أعتقد أنهم يعانون من أجل إيجاد طريق للخروج من الأزمة".

وأضاف: "هذه هي اللحظة التي يجب أن يتحرك فيها المدرب، وقادة الفريق أيضًا.. فان دايك ومحمد صلاح وقعا على عقود جديدة، لكنني لا أرى أنهما قادا الفريق هذا الموسم سواءً بالأداء أو بلغة الجسد".

واستفاض في الشأن ذاته: "لغة الجسد تقول الكثير.. أرى اختلافًا واضحًا في لغة الجسد الخاصة بصلاح وفان دايك، هما أفضل لاعبين في ليفربول، لكن لو لم تمكن لغتهما الجسدية صحيحة فذلك يؤثر على الجميع".

قبل أن يختتم: "لو كنت من مشجعي ليفربول أو في مكان سلوت، فسيكون هذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي".

يشار إلى أن صلاح سجل 3 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في شباك بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
سموحة

سموحة

0 0
الجونة

الجونة

54

ابعاد من دفاع الجونة بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg