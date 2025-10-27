روني: لغة جسد صلاح لا تناسب قائدا في ليفربول

واصل الإنجليزي واين روني توجيه انتقادات قاسية لنجوم نادي ليفربول، مركزًا بشكل أكبر على محمد صلاح.

ويعيش ليفربول أوقاتًا صعبة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تراجع إلى المركز السابع إثر 4 هزائم متتالية على يد كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

روني ينتقد لغة جسد صلاح

وقال روني في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الإثنين: "لم يكن أحد يتوقع ما يحدث الآن في ليفربول.. الفريق انهار سريعًا، والضربة كانت قوية، والآن أعتقد أنهم يعانون من أجل إيجاد طريق للخروج من الأزمة".

وأضاف: "هذه هي اللحظة التي يجب أن يتحرك فيها المدرب، وقادة الفريق أيضًا.. فان دايك ومحمد صلاح وقعا على عقود جديدة، لكنني لا أرى أنهما قادا الفريق هذا الموسم سواءً بالأداء أو بلغة الجسد".

واستفاض في الشأن ذاته: "لغة الجسد تقول الكثير.. أرى اختلافًا واضحًا في لغة الجسد الخاصة بصلاح وفان دايك، هما أفضل لاعبين في ليفربول، لكن لو لم تمكن لغتهما الجسدية صحيحة فذلك يؤثر على الجميع".

قبل أن يختتم: "لو كنت من مشجعي ليفربول أو في مكان سلوت، فسيكون هذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي".

يشار إلى أن صلاح سجل 3 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في شباك بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد.