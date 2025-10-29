المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدافع توتنهام يدخل ضمن اهتمامات ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

01:00 م 29/10/2025
توتنهام

فريق توتنهام هوتسبير

دخل المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام هوتسبير، ضمن اهتمامات إدارة ريال مدريد، في خطوة تمهيدية للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب موقع "TEAMtalk"، يواصل ريال مدريد تقييم خياراته لتعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع قلب دفاع في الصيف المقبل.

ويحرص ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، على التعاقد مع ميكي فان دي فين، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث يرتبط المدافع الدولي بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2029.

وانتقل الدولي الهولندي إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادمًا من فولفسبورج مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

وخاض ميكي فان دي فين 13 مباراة مع توتنهام في الموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي، وهدف في دوري أبطال أوروبا، وآخر في مسابقة السوبر الأوروبي.

ويمتلك المدافع الهولندي الدولي 64 مباراة مع توتنهام، سجل خلالها 8 أهداف، إضافة إلى صناعته هدفين.

لفت ميكي فان دي فين الأنظار في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفين في شباك إيفرتون.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد توتنهام الدوري الإسباني ميكي فان دي فين

