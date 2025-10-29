مدافع توتنهام يدخل ضمن اهتمامات ريال مدريد

دخل المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام هوتسبير، ضمن اهتمامات إدارة ريال مدريد، في خطوة تمهيدية للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب موقع "TEAMtalk"، يواصل ريال مدريد تقييم خياراته لتعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع قلب دفاع في الصيف المقبل.

ويحرص ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، على التعاقد مع ميكي فان دي فين، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث يرتبط المدافع الدولي بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2029.

وانتقل الدولي الهولندي إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادمًا من فولفسبورج مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

وخاض ميكي فان دي فين 13 مباراة مع توتنهام في الموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي، وهدف في دوري أبطال أوروبا، وآخر في مسابقة السوبر الأوروبي.

ويمتلك المدافع الهولندي الدولي 64 مباراة مع توتنهام، سجل خلالها 8 أهداف، إضافة إلى صناعته هدفين.

لفت ميكي فان دي فين الأنظار في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفين في شباك إيفرتون.