آرسنال يكافئ ساكا بهدية تاريخية

محمد همام

كتب - محمد همام

02:58 م 29/10/2025
ساكا

بوكايو ساكا لاعب آرسنال

يستعد نادي آرسنال لتقديم مكافأة تاريخية للاعب الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، من خلال تمديد عقده ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، أن آرسنال على وشك توقيع عقد قياسي جديد مع الجناح بوكايو ساكا، حيث من المتوقع أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

وكشف الموقع الإنجليزي أن ساكا من المتوقع أن يحصل على راتب أسبوعي يتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني في إطار تمديد عقده.

كان آخر عقد لساكا قد تم تمديده في عام 2023، ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي في صيف 2027.

صعد الجناح الإنجليزي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى الفريق الأول في عام 2019، ليشارك في 273 مباراة، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة في جميع البطولات.

حقق ساكا مع آرسنال ثلاثة ألقاب محلية، منها الفوز بلقب كأس الرابطة مرة واحدة، ولقب الدرع الخيرية مرتين.

