ينافس النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

وسجل صلاح هدفًا رائعًا في الجولة الماضية من بريميرليج ضد برينتفورد، حيث خسر ليفربول بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي.

ومن تمريرة دومينيك سوبوسلاي العالية داخل منطقة الجزاء، سيطر صلاح على الكرة في لمستين وسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى.

ويعاني ليفربول من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، ليتراجع للمركز السابع بجدول الترتيب.

المرشحون لهدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح.. (ليفربول)

موسيس كايسيدو.. (تشيلسي)

أنطوان سيمينيو.. (بورنموث)

جاستن كلويفيرت.. (بورنموث)

لوم تشاونا.. (بيرنلي)

نيك فولتماده.. (نيوكاسل يونايتد)

إيميليانو بويندا.. (أستون فيلا)

زيان فليمينج.. (بيرنلي)