كلام فى الكورة
صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:07 م 30/10/2025
صلاح

محمد صلاح ضد برينتفورد

ينافس النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

وسجل صلاح هدفًا رائعًا في الجولة الماضية من بريميرليج ضد برينتفورد، حيث خسر ليفربول بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي.

ومن تمريرة دومينيك سوبوسلاي العالية داخل منطقة الجزاء، سيطر صلاح على الكرة في لمستين وسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى.

ويعاني ليفربول من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، ليتراجع للمركز السابع بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

المرشحون لهدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح.. (ليفربول)

موسيس كايسيدو.. (تشيلسي)

أنطوان سيمينيو.. (بورنموث)

جاستن كلويفيرت.. (بورنموث)

لوم تشاونا.. (بيرنلي)

نيك فولتماده.. (نيوكاسل يونايتد)

إيميليانو بويندا.. (أستون فيلا)

زيان فليمينج.. (بيرنلي)

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الانجليزي محمد صلاح هدف صلاح ترتيب الدوري الانجليزي

