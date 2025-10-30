تقارير: فريمبونج يغيب عن ليفربول لمدة 6 أسابيع

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مدة غياب جريمي فريمبونج، لاعب ليفربول بعد إصابته في مباراة آينتراخت فرانكفورت في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب فريمبونج في مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في الأسبوع الماضي، حيث خرج وهو يعرج.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غياب فريمبونج عن ليفربول سوف يصل إلى 6 أسابيع.

ويستهدف ليفربول عودة فريمبونج، في أول ديسمبر المقبل، بحسب ما كشفت الصحيفة.

ويواجه ليفربول عددًا من الإصابات الأخرى، فمن غير المتوقع أن يشارك حارس المرمى أليسون في الأسبوع المقبل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ألكسندر إيزاك وكورتيس جونز في مباراة السبت ضد أستون فيلا.

وشارك فريمبونج في 9 مباريات مع ليفربول خلال الموسم، حيث سجل هدفًا ولم يصنع.

وانضم فريمبونج إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويلعب ليفربول يوم السبت المقبل أمام أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.