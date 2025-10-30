المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: فريمبونج يغيب عن ليفربول لمدة 6 أسابيع

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:56 م 30/10/2025
فريمبونج

جريمي فريمبونج

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مدة غياب جريمي فريمبونج، لاعب ليفربول بعد إصابته في مباراة آينتراخت فرانكفورت في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب فريمبونج في مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في الأسبوع الماضي، حيث خرج وهو يعرج.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غياب فريمبونج عن ليفربول سوف يصل إلى 6 أسابيع.

ويستهدف ليفربول عودة فريمبونج، في أول ديسمبر المقبل، بحسب ما كشفت الصحيفة.

ويواجه ليفربول عددًا من الإصابات الأخرى، فمن غير المتوقع أن يشارك حارس المرمى أليسون في الأسبوع المقبل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ألكسندر إيزاك وكورتيس جونز في مباراة السبت ضد أستون فيلا.

وشارك فريمبونج في 9 مباريات مع ليفربول خلال الموسم، حيث سجل هدفًا ولم يصنع.

وانضم فريمبونج إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويلعب ليفربول يوم السبت المقبل أمام أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

 

 

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول فريمبونج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg