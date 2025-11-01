المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أموريم: لسنا محظوظين.. وعلى مانشستر يونايتد أن يتحسن خارج أرضه

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:26 م 01/11/2025
أموريم

روبن أموريم - مدرب مانشستر يونايتد

يرى المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أن فريقه لم يكن محظوظًا ضد نوتنجهام فورست، معترفًا في سياق منفصل أن فريقه يحتاج أيضًا إلى تقديم أداء أفضل خارج أرضه.

واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل (2-2) مع نوتنجهام في سيتي جراوند.

تصريحات أموريم عن مانشستر يونايتد

وقال أموريم في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أعتقد أننا فقدنا الطاقة في الشوط الثاني.. يمكنني أن أشعر بذلك عندما لا يكون فريقي في أعلى مستوى من القوة والعداونية، لكننا نجحنا في التسجيل مجددًا، وحاولنا الفوز، وكانت لدينا فرصة كبيرة في الدقائق الأخيرة، لكننا لم نكن محظوظين".

وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من العمل حتى نقدم خارج ملعبنا نفس الأداء الذي نظر به في ملعبنا.. نحن نتطور، والكل يستطيع أن يرى ذلك، وأصبح لدينا شعور أنه إن لم نفز، فلن نخسر على الأقل".

وواصل أموريم تصريحاته: "هدف ديالو جيد لجماهير مانشستر يونايتد.. كان هدفًا مهمًا جدًا لكنني أكثر تركيزًا على أدائنا طوال 90 دقيقة، وهذا ما سأتحدث عنه مع اللاعبين".

قبل أن يختتم: "نحن نتطور كثيرًا، وأصبحنا نقوم بأشياء صحيحة، ونسيطر على المباريات.. والشيء الجيد أنني أرى المزيد من الإمكانيات لدى اللاعبين من أجل القيام بالأمور بشكل أفضل".

وكان مانشستر يونايتد متأخرًا بفارق هدف حتى الدقيقة 81 التي سجل خلالها ديالو هدفًا في نوتنجهام فورست، ليحصد نقطة واحدة من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم

