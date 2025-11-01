المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

37 37
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

هيمنة البلوز لا تتوقف.. تشيلسي يكرس العقدة أمام توتنهام في بريميرليج (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:37 م 01/11/2025
تشيلسي

توتنهام ضد تشيلسي

واصل تشيلسي فرض سيطرته على ديربي لندن بعدما هزم توتنهام بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة توتنهام ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

تشكيل تشيلسي وتوتنهام

دخل تشيلسي المباراة بتشكيلة مكونة من: " سانشيز، مالو جوستو، فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا، كايسيدو، جيمس، إنزو فرنانديز، نيتو، جارناتشو، جواو بيدرو".

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: "فيكاريو، دانسو، فان دي فين، سبينس، بيدرو بورو، لوكاس بيرجفال، جواو بالينيا، بينتانكور، إسماعيلا سار، محمد قدوس، كولو مواني".

بدأت الخطورة مبكرا من جانب تشيلسي بعد كرة عرضية من بيدرو نيتو ولكن ارتقى حارس توتنهام وأنقذ مرماه في الدقيقة 8.

ورد توتنهام بتسدية من كولو مواني ولكن مرت الكرة خارج المرمى في الدقيقة 10.

وعاد حارس توتنهام فيكاريو لإنقاذ مرماه بعدما تصدى لتسديدة جارناتشو في الدقيقة 20.

وأهدر تشيلسي مرة أخرى هدفا بعد تسديدة من جواو بيدرو داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى فيكاريو ببراعة في الدقيقة 32.

هدف بيدرو

وفي الدقيقة 34 نجح تشيلسي في افتتاح التسجيل بعد خطأ دفاعي فادح من توتنهام وضغط من كايسيدو الذي مرر الكرة وقابلها جواو بيدرو بتسديدة إلى داخل شباك السبيرز، لتصبح النتيجة 1-0.

وكاد أن يسجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد تمريرة بينية وقابلها جواو بيدرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذ فيكاريو مرماه.

وأهدر توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 45+5 بعد تسديدة محمد قدوس ولكن تصدى لها روبرت سانشيز.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم تشيلسي على توتنهام بنتيجة 1-0.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49، أتيحت فرصة لتشيلسي بتسديدة من إنزو فرنانديز ولكن صدى لها حارس توتنهام.

ورد توتنهام بفرصة في الدقيقة 51 بعد تمريرة من بيدرو بورو وقابلها بينتانكور بتسديدة ولكن مرت الكرة بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 56 أهدر تشيلسي فرصة جديدة بعد انطلاقة من بيدرو نيتو وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وأنقذ حارس توتنهام مرماه.

واستمر تشيلسي في إهدار الفرص بعد تسديدة من بيدرو نيتو ولكن واصل حارس توتنهام تعملقه في الدقيقة 74.

وحافظ تشيلسي على تقدمه بنتيجة 1-0 أمام توتنهام حتى نهاية المباراة، ليحصد البلوز ثلاث نقاط غالية في الدوري الإنجليزي.

وأكد تشيلسي بذلك فرض هيمنته على الديربي، حيث حقق الفوز الخامس على التوالي في مواجهاته ضد توتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي

استطاع تشيلسي أن يقتنص فوزًا غاليًا على توتنهام، ليقتحم المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

بينما يقع توتنهام في المركز الثالث بنفس الرصيد (17 نقطة) ولكن يتفوق بفارق الأهداف عن تشيلسي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تشيلسي توتنهام جواو بيدرو ترتيب الدوري الإنجليزي توتنهام ضد تشيلسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
أستون فيلا

أستون فيلا

43

جووووووول إيكيتيكي يسجل الهدف الأول لليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
فالنسيا

فالنسيا

42

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
