كلام فى الكورة
بهدف من صناعة إيميليانو مارتينيز.. صلاح يسجل رقما قياسيا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:08 م 01/11/2025
صلاح

صلاح يحتفل بهدفه في مباراة ليفربول وأستون فيلا

سجل اللاعب المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول، مساء اليوم السبت، بعدما هز شباك أستون فيلا بمساعدة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ويلتقي ليفربول وأستون فيلا في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هدف صلاح أمام أستون فيلا

تأخر هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا حتى الدقيقة 45+1. 

وأحرز صلاح هدفه من لمسة واحدة، بقدمه اليمنى، بعد أن أخطأ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في تمرير الكرة لزميله، ليقدم هدية إلى صاحب الـ33 عامًا، الذي لم يتوان من جانبه عن إسكانها شباك الفيلانز.

وبلغ محمد صلاح هدفه الـ4 مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن سجل في مرمى بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد وأستون فيلا على الترتيب.

الهدف 250 مع ليفربول

عزز محمد صلاح مكانه في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، إذ يحتل المركز الثالث.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية، ليصبح ضمن 3 لاعبين استطاعوا تسجيل هذا العدد من الأهداف أو أكثر من ذلك، على النحو الآتي.

1- إيان راش: 346 هدفًا

2- روجر هانت: 285 هدفًا

3- محمد صلاح: 250 هدفًا

رقم قياسي في الدوري الإنجليزي

أصبح صلاح أكثر لاعب يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي مع نادٍ واحد بـ276 مساهمة تهديفية، بواقع التسجيل في 188 مناسبة والصناعة في 88 مرة أخرى.

وتساوى صلاح مع الإنجليزي واين روني الذي ساهم بالعدد نفسه من الأهداف مع مانشستر يونايتد، بعدما أحرز 183 هدفًا وصنع 93 آخر، فيما يملك نجم ليفربول فرصة تخطيه في المناسبات المقبلة إذا ساهم بأي هدف سواءً سجل أو صنع.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أستون فيلا

