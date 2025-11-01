شون دايتش: يجب تطبيق تقنية "فار" في الركلات الركنية

طالب شون دايتش المدير الفني لنادي نوتنجهام فورست، باستخدام تقنية الفيديو، في الكرات الركنية، وذلك بعد تعادله المثير أمام مانشستر يونايتد.

وخطف مانشستر يونايتد تعادلًا مثيرًا أمام نوتنجهام، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري.

واعترض دايتش بشددة على قرار حكم المباراة باحتساب ركلة ركنية لـ مانشستر يونايتد، حيث إنه يرى أنها لم تخرج الكرة بأكملها.

وقال دايتش خلال المؤتمر الصحفي: "شاهدت الركلة الركنية التي جاء منها الهدف، وتأكدت أنها ليست صحيحة، لكن يبدو أن الحكم يرى من 75 ياردة".

"يجب أن يتغير ذلك، هذا هو الخطأ الثاني خلال أسبوع، قراران غير صحيحين ضدنا، بالطبع علينا بعد ذلك التعامل مع الموقف، وهو ما لم نقم به جيدا، لكن الأمر صعب عندما يكون هناك الكثير من الحديث حول الركنيات في هذا النادي، ثم يحتسبون ركنيات ليست ركنيات من الأساس".

"احتسب ضدنا ركنية في المباراة الماضية والآن ضد مانشستر يونايتد، من الصعب جدا على الفريق تقبل قرارات كهذه، نتحدث دائما عن الفوارق الصغيرة في كرة القدم، ونتحدث عن تقنية الفيديو فلماذا لا يتم استخدامها".

وأتم: "المباراة الماضية الكرة ترفع وتسجل من ركنية، وتكرر الأمر اليوم، إذًا استخدموا الفيديو، لأنه يستغرق 8 ثوانٍ فقط لتحديد ما إذا كانت الكرة داخل الملعب أم خارجه".