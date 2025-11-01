أشاد أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، بأداء محمد صلاح أمام أستون فيلا بالأمس في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح قاد ليفربول، للفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف الافتتاح لليفربول أمام أستون فيلا، ليقود الريدز إلى العودة للانتصارات من جديد في بريميرليج.

وعن وصول صلاح لـ 250 هدفًا، قال سلوت: "يكاد يكون من المذهل تسجيل 250 هدفًا مع نادٍ واحد، وحتى لو سجلت 250 هدفًا إجمالًا، فسيكون ذلك أمرًا لا يُصدق".

وأضاف: "لقد قدم أداءً رائعًا، لم يكتفِ بأداء هجومي، بل ساهم بشكل كبير في دعم الفريق دفاعيًا، أعجبني أدائه الليلة، ومن الرائع أن يصل إلى 250 هدفًا مع ليفربول.

وتابع: "دعم الجماهير يعني الكثير، حدث ذلك عندما كانت النتيجة 0-0، ليس عندما كنتَ متصدرًا، ولا عندما كنتَ في صدارة الترتيب، بل عندما كنتَ في موقف صعب للنادي، وللفريق، ولي".

وشدد: "الدعم الذي حظي به اللاعبون، والذي حظيت به أنا، هو ما يجعل هذا النادي مميزًا، فهم لا ينسون أبدًا ما كنتَ جزءًا منه، ويساعدونك في الأوقات الصعبة".

وواصل: "لم نكن نفوز بالمباريات، بل كنا نخسرها، وشعر المشجعون أن اللاعبين بحاجة إلى بعض الدعم، وهذا ما تحصل عليه من هؤلاء المشجعين".

وبلغ محمد صلاح هدفه الـ4 مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن سجل في مرمى بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد وأستون فيلا على الترتيب.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية، ليصبح ضمن 3 لاعبين استطاعوا تسجيل هذا العدد من الأهداف أو أكثر من ذلك.