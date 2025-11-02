وصف ستيفين جيرارد أسطورة نادي ليفربول، مطالبات إقالة أرني سلوت مدرب الريدز بالهراء.

وفاز ليفربول بهدفين دون رد أمام أستون فيلا، بالأمس السبت على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من بريميرليج.

وقال جيرارد في تصريحات عبر قناة TNT: "العمل الذي قام به سلوت، بعد توليه المسؤولية خلفا ليورجن كلوب كان لا تشوبه شائبة وهو يستحق الكثير من الثناء على ذلك".

وأضاف: "لذا فإن السبب وراء الإحباط الذي شعرنا به خلال الأسابيع القليلة الماضية هو مطالبة الناس بإقالته وإجراء تغييرات، وهذا هراء مطلق".

وتابع: "لكن إذا أجريت هذا العدد الكبير من التغييرات في فترة زمنية قصيرة، فسوف يتعين أن تكون هناك فترة انتقالية في مكان ما، ثم إذا أضفت بعض الإصابات هناك، فسوف تكون فترة صعبة".

وأوضح: "لكن لكي نكون منصفين تجاه المدرب، فقد حاول شرح هذه المواقف في وسائل الإعلام ثم اتهمه الناس باستخدام الأعذار، وهو ليس كذلك".

وواصل: "إنه يشرح الواقع وحقائق الوضع، لكن ما يقوله هو أنه مستعد لإصلاح الوضع، وهو مستعد لذلك، والليلة هي أول فرصة للقيام بذلك".

وأتم: "ليفربول سيفوز على ريال مدريد في ملعب أنفيلد".

وأوقف ليفربول سلسلة الهزائم في الدوري الإنجليزي، والتي استمرت 4 مباريات متتالية.