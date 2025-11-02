المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"تصريحات متكاسلة".. فان دايك يهاجم أسطورة إنجلترا بعد انتقاد قائد ليفربول وصلاح

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:50 م 02/11/2025
فان دايك ومحمد صلاح

محمد صلاح - فان دايك

أدلى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد فريق ليفربول الإنجليزي، بتصريحات قوية، ردًا على انتقادات النجم الإنجليزي السابق واين روني، له وللمصري محمد صلاح.

ويقدم فريق ليفربول موسمًا مخيبًا للآمال، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد الفريق بالمركز الثالث، ولديه 18 نقطة، بفارق 7 نقاط عن آرسنال المتصدر (25 نقطة).

وتلقى محمد صلاح ورفاقه أربع هزائم خلال أول عشر جولات من مسابقة "بريميرليج"، ثم تلقى ليفربول ضربة جديدة، بمغادرة كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًان بتلقي الهزيمةن بنتيجة (3-0) أمام كريستال بالاس.

فان دايك يرد على انتقادات روني

قال فان دايك، عن انتقادات واين روني له ولزميله محمد صلاح، خلال تصريحات نقلها موقع "Anfield Sector": "لم أسمعه خلال العام الماضي، هذا لا يضرني لأكون صادقًا. بالعودة إليه فهو أسطورة بلا شك، ولاعب كبير".

وأضاف: "روني ألهم الكثيرين، لا يمكنني قول شيء سوى الأمور الإيجابية، لكنني أشعر أن هذا التعليق مجرد انتقاد متكاسل بعض الشيء، هذا رأيي الشخصي، من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الآخرين".

وواصل: "روني يعلم جيدًا، كما يعلم الجميع، أننا نعمل معًا لمساعدة كل فرد منا للخروج من هذا الوضع، وكما قلتُ أيضًا، في العام الماضي عندما تسير الأمور على ما يرام، لا نسمع ذلك على الإطلاق، هذا هو الواقع".

وتابع: "على المحللين القيام بهذا العمل أيضًا، لذا فالأمر كما هو، كما ذكرت، لديه رأي وعلينا التعامل معه، وبالمناسبة أنا لا أحمل أي ضغينة، أنا لا آخذ الأمر على محمل شخصي إطلاقًا".

واستطرد: "إنه أمر غريب، أليس كذلك؟ لماذا يتم تسليط الضوء علينا دائمًا؟ في العام الماضي لم نسمع شيئًا عن هذا، فمن الواضح أن الأمور كانت تسير على ما يرام، وكنا نُعتبر قادة".

وأردف: "هذا العام، عندما لم تسِر الأمور كما نتمناها حتى الآن في الأسبوعين الماضيين، فإننا لا نؤدي عملنا على أكمل وجه، هذه هي الحياة التي نعيشها. نشعر بهذه المسؤولية. نريد أن نكون قدوة حسنة".

وأكد: "أعلم أنه إذا لم نحقق أفضل النتائج أو لم نقدم أداءً رائعًا، فسأكون أنا والمدرب دائمًا موضع تساؤل. هذا جزء لا يتجزأ من الأمر. أريد أن أؤدي بشكل جيد، ليس لنفسي، بل للفريق وللنادي".

وأشار فان دايك: "عندما تكون هناك لحظات صعبة، أحاول مساعدة زملائي. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فهذا هو العالم الذي نعيش فيه، والناس يتساءلون كثيرًا".

واختتم: "سمعت أيضًا تقارير عن تعرض آرني سلوت لضغوط وما شابه، لكنني لا أعتقد أننا نلعب في نادٍ يتخذ قرارات متسرعة، شعرنا جميعًا، وأعتقد أنكم جميعًا تتفقون على ذلك، أننا نستطيع تجاوز هذه المحنة".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول واين روني فان دايك

