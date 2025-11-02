المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أبرزها أمام سيتي ويونايتد.. ليفربول يستعرض أفضل 6 أهداف في مسيرة صلاح

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:40 م 02/11/2025
صلاح

محمد صلاح يواصل تألقه مع ليفربول

استعرض نادي ليفربول عبر الموقع الرسمي، اليوم الأحد، أفضل 6 أهداف في مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح في ملعب أنفيلد.

ويدافع محمد صلاح عن شعار ليفربول منذ صيف 2017، فيما بلغ، مساء أمس السبت، هدفه رقم 250 في جميع المسابقات الرسمية.

مسيرة صلاح

استطاع صلاح أن يسجل هدفه رقم 250 مع ليفربول ضد أستون فيلا.

وأصبح صلاح ثالث لاعب فقط في تاريخ نادي ليفربول يتمكن من تسجيل 250 هدفًا أو أكثر بعد كل من إيان راش وروجر هانت، ليحتل المركز الثالث.

يشار إلى أن صلاح يملك في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 4 أهداف، سجلها في شباك بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد وأستون فيلا على الترتيب.

أفضل 6 أهداف مع ليفربول

وفيما يلي، أفضل 6 أهداف لصلاح من وجهة نظر موقع ليفربول الرسمي..

هدف من صناعة أليسون.. ضد مانشستر يونايتد في 2019-2020

لم يسبق لصلاح أن سجل في مرمى مانشستر يونايتد قبل أن يحرز هدفًا لا ينسى في ملعب أنفيلد خلال موسم 2019-2020، بعدما تلقى تمريرة طولية من البرازيلي أليسون، لينفرد بالإسباني ديفيد دي خيا، واضعًا الكرة في الشباك بعد انطلاقته السريعة المعتادة.

واحتفل صلاح بجنون أمام جماهير ليفربول، ليخلع قميصه، مؤكدًا فوز فريق المدرب الألماني يورجن كلوب (2-0) على غريمه مانشستر يونايتد.

صاروخ في كيبا.. ضد تشيلسي في 2018-2019

عادة ما يسجل محمد صلاح أهدافه من خارج منطقة الجزاء من تسديدات مقوسة، لكن ضد الحارس الإسباني كيبا أطلق تصويبة صاروخية في شباك تشيلسي خلال منافسات الدوري الإنجليزي 2018-2019.

وابتكر صلاح آنذاك احتفالًا خاصًا بهدفه الأيقوني أمام جماهير ليفربول، على طريقة اليوجا.

هدف بعد مراوغة 4 لاعبين.. ضد مانشستر سيتي في 2021-2022

لا يوجد أجمل من تسجيل هدف أمام جماهير ليفربول بعد مراوغة 4 لاعبين من مانشستر سيتي في قمة كلاسيكية بين كلوب وجوارديولا، هذا ما فعله صلاح بإبهار في أكتوبر 2021 خلال لقاء التعادل (2-2).

واستلم صلاح تمريرة جونز ثم راوغ بسلسلة من المهارات الخاصة كلًا من كانسيلو وبرناردو وفودين ولابورت، ثم صوب تسديدة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمرمى إيدسون، كل ذلك خلال 6 ثوانٍ فقط.

ركلة جزاء تاريخية.. ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ركلة جزاء، لكنها ليست مجرد ركلة جزاء، إنها الركلة التي سجل بها ليفربول هدفه الأول في مرمى توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

كان الحدث خاصًا بالنسبة لصلاح الذي عاش في نهائي النسخة الماضية 2018 وقتًا صعبًا، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب باكيًا في الشوط الأول أمام ريال مدريد، إثر إصابة قوية في الكتف بعد تدخل سيرجيو راموس الشهير.

هدف بلمسة ساحرة.. ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2018

تفوق ليفربول (3-0) على مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه إيابًا كان في وضع صعب على ملعب الاتحاد، إذ تأخر (1-0) مع ضغط لم يتوقف من رفاق جوارديولا.

وتغير كل شيء بلمسة ساحرة من صلاح الذي لم يتعجل ولم يسدد بقوة عندما ارتدت له الكرة من يد إيدرسون، بعدما تصدى لتسديدة ماني، بل رفعها بهدوء فوق دفاع مانشستر سيتي، لتسكن الشباك الخالية.

هدف في ملعب صعب.. ضد بورنموث في 2024-2025

يعد ملعب فيتاليتي أحد أصعب ملاعب كرة القدم الإنجليزية، لذا كان هدف محمد صلاح في مرمى بورنموث خلال منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 يستحق إشادة خاصة.

كان هدف صلاح مخادعًا تمامًا، تسلم الكرة ثم سددها من زاوية مستحيلة في أقصى الزاوية البعيدة لمرمى بورنموث.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

