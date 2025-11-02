حقق نادي وست هام يونايتد أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، اليوم الأحد، على حساب نيوكاسل يونايتد.

والتقى وست هام ونيوكاسل على ملعب لندن الأولمبي، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وست هام يقلب الطاولة على نيوكاسل

بدا أن وست هام على موعد مع معاناة جديدة أمام جماهير ملعب لندن الأولمبي، بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 4 من توقيع جاكوب ميرفي، إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وأدرك لوكاس باكيتا التعادل لوست هام يونايتد في الدقيقة 35 من تسديدة قوية فشل بوب في إبعادها.

وأكمل وست هام قلب الطاولة على نيوكاسل في الدقيقة 45+4، عن طريق المدافع سفين بوتمان الذي حول عرضية آرون وان بيساكا بالخطأ نحو مرمى فريقه.

وفي الثواني الأخيرة، أضاف البديل سوتشيك هدفًا ثالثًا لوست هام يونايتد بعدما تابع عرضية جارود بوين، ليسكن الكرة شباك نيوكاسل، مؤكدًا على النقاط الثلاث.

وفاز وست هام لأول مرة على أرضه في منافسات الدوري الإنجليزي منذ فبراير الماضي 2025.

وتمكن وست هام كذلك من تحقيق أول انتصار له مع المدرب البرتغالي نونو سانتو في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد التعادل مرة والخسارة في 3 مناسبات أخرى.

وتقدم وست هام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من المركز التاسع عشر إلى الثامن عشر، بعدما وصل إلى النقطة 7.