كلام فى الكورة
سجل أكثر من ضعف أي لاعب آخر.. هالاند يبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:54 م 02/11/2025
هالاند

هالاند يحتفل بهدفيه أمام بورنموث

ابتعد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند بصدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم الأحد.

ويلتقي مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب الاتحاد في مباراة جارية بينهما هذا المساء ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

هالاند يبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الجولة الأولى، فيما يبتعد أكثر عن أقرب ملاحقيه مباراة بعد الأخرى.

وأحرز هالاند ثنائية لمانشستر سيتي في مرمى بورنموث، ليعود إلى تسجيل الأهداف بعد صيامه في الجولة الماضية أمام أستون فيلا.

وبات في رصيد إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 13 هدفًا، أحرزها خلال 10 مباريات فقط.

وتمكن هالاند من التسجيل في شباك وولفرهامبتون وبرايتون ومانشستر يونايتد وأرسنال وبيرنلي وبرينتفورد وإيفرتون وبورنموث.

وفشل صاحب الـ25 عامًا في زيارة شباك فريقين فقط هذا الموسم، هما توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية وأستون فيلا في التاسعة.

أكثر من ضعف أي لاعب آخر

فيما يلي، ترتيب أفضل 5 هدافين في الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد 10 جولات..

- إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 13 هدفًا

- جيان فيليب ماتيتا من كريستال بالاس: 6 أهداف

- إيجور تياجو من برينتفورد: 6 أهداف

- داني ويلبيك من برايتون: 6 أهداف

- أنطونيو سيمينيو من بورنموث: 6 أهداف

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بورنموث

