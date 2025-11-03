يشهد اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات.

وتستكمل منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بمواجهة سندرلاند وإيفرتون.

فيما ريال أوفييدو أمام أوساسونا، في ختام الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام مباراتين في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي مساء اليوم، حيث يلعب ساسولو أمام جنوى ولاتسيو أمام كالياري.

وعلى مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، تقام 4 مباريات يأتي على رأسها لقاء الغرافة القطري، والهلال السعودي.

وتفتتح أيضًا منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا مساء اليوم الاثنين.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري الإنجليزي

سندرلاند - إيفرتون - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - أوساسونا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

ساسولو - جنوى - الساعة 7:30 مساءً.

لاتسيو - كالياري - الساعة 9:45 مساءً.

دوري أبطال آسيا للنحبة

ناساف كارشي - الوحدة الإماراتي - الساعة 3:45 - بي إن سبورتس HD1.

الدحيل القطري - شباب الأهلي الإماراتي - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

تراكتور - الشرطة العراقي - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الغرافة - الهلال - الساعة 8:15 - بي إن سبورتس HD1.