للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

مواعيد مباريات اليوم.. ختام الجولة في إنجلترا وإسبانيا.. وافتتاح كأس العالم للناشئين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:00 ص 03/11/2025
سندرلاند

الهلال السعودي

يشهد اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات.

وتستكمل منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بمواجهة سندرلاند وإيفرتون.

فيما ريال أوفييدو أمام أوساسونا، في ختام الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام مباراتين في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي مساء اليوم، حيث يلعب ساسولو أمام جنوى ولاتسيو أمام كالياري.

وعلى مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، تقام 4 مباريات يأتي على رأسها لقاء الغرافة القطري، والهلال السعودي.

وتفتتح أيضًا منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا مساء اليوم الاثنين.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

الدوري الإنجليزي 

سندرلاند - إيفرتون - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - أوساسونا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

ساسولو - جنوى - الساعة 7:30 مساءً.

لاتسيو - كالياري - الساعة 9:45 مساءً.

دوري أبطال آسيا للنحبة 

ناساف كارشي - الوحدة الإماراتي - الساعة 3:45 - بي إن سبورتس HD1.

الدحيل القطري - شباب الأهلي الإماراتي - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

تراكتور - الشرطة العراقي - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الغرافة - الهلال - الساعة 8:15 - بي إن سبورتس HD1.

 

الدوري الإنجليزي الهلال الدوري الإسباني كأس العالم للناشئين مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال آسيا للنخبة جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين

