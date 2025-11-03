المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم فيتور روكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:03 م 03/11/2025
فيتور روكي

فيتور روكي

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع فيتور روكي مهاجم نادي بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم روكي إلى نادي بالميراس في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، بعد قطع إعارته مع نادي ريال بيتيس وعودته إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد يتابع فيتور روكي بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض مقابل 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وكشفت الصحيفة، أن برشلونة سيستفيد من صفقة روكي إذا تمت، حيث يحتفظ بـ 20% من عقد اللاعب في حال انضمامه إلى أي فريق.

مانشستر يونايتد، ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بضم روكي، حيث إن تشيلسي وتوتنهام يدرسان تقديم عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الشاب، إلا أن المفاوضات قد تكون معقدة في ظل تمسك النادي البرازيلي بخدماته، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

ويراقب الناديان تطور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن كثب، بعدما استعاد تألقه مع بالميراس وسجل 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، عقب فترة صعبة قضاها في صفوف برشلونة الإسباني.

وكان روكي، قد انضم إلى نادي برشلونة في شتاء 2024 قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ثم خرج إعارة إلى ريال بيتيس.

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
برشلونة مانشستر يونايتد فيتور روكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg