تقارير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم فيتور روكي

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع فيتور روكي مهاجم نادي بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم روكي إلى نادي بالميراس في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، بعد قطع إعارته مع نادي ريال بيتيس وعودته إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد يتابع فيتور روكي بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض مقابل 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وكشفت الصحيفة، أن برشلونة سيستفيد من صفقة روكي إذا تمت، حيث يحتفظ بـ 20% من عقد اللاعب في حال انضمامه إلى أي فريق.

مانشستر يونايتد، ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بضم روكي، حيث إن تشيلسي وتوتنهام يدرسان تقديم عرض رسمي للتعاقد مع المهاجم الشاب، إلا أن المفاوضات قد تكون معقدة في ظل تمسك النادي البرازيلي بخدماته، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

ويراقب الناديان تطور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن كثب، بعدما استعاد تألقه مع بالميراس وسجل 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، عقب فترة صعبة قضاها في صفوف برشلونة الإسباني.

وكان روكي، قد انضم إلى نادي برشلونة في شتاء 2024 قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ثم خرج إعارة إلى ريال بيتيس.