يواصل واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد، هجومه على فيرجيل فان دايك قائد نادي ليفربول.

وكان روني قد انتقد فان دايك عقب مباراة برنتفورد، التي خسرها ليفربول، حيث يرى إن مستواه متراجع هذا الموسم.

وقال روني في تصريحات عبر بي بي سي: "فان دايك، على غرار محمد صلاح كان على مدار السنوات الخمس الماضية أحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وفي العام الماضي كان من الصعب قول أي شيء سيء عنه لأنه كان بهذه الروعة".

وأضاف: "أنا متأكد من أنه كان سيقول إنه ربما لم يكن الأفضل هذا الموسم لو كان صادقًا مع نفسه، وبصفتك قائدًا فإن وظيفتك إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام هي التحدث إلى زملائك في الفريق والدعوة إلى اجتماعات معهم، كان عليه أن يقوم بدوره كقائد لليفربول''.

وتابع: "هذا ما كنت أقوله حقًا كقائد وأنا متأكد من أنه كان سيفعل ذلك. أحترم فيرجيل فان دايك تمامًا، أعتقد أنه لاعب رائع ووظيفتي الآن كناقد رياضي هي إبداء رأيي فيما أشعر به''.

وأتم: "أنا متأكد سواء سألته أو سألت آرني سلوت، أنه على الأرجح لم يكن بنفس الجودة التي كان عليها خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا كان تعليقي''.