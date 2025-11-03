المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد نهاية رحلته في تركيا.. تشامبرلين يرتدي شعار آرسنال مجددًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:38 م 03/11/2025
تشامبرلين

تشامبرلين يتدرب مع شباب آرسنال

عاد النجم الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى أجواء التدريبات في ناديه السابق آرسنال، استعدادًا لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية بعد إنهاء تعاقده مع نادي بشكتاش التركي بالتراضي خلال الصيف الماضي.

تشامبرلين يتدرب مع فريق تحت 21 عامًا بآرسنال

ووفقًا لتقارير بريطانية، فإن تشامبرلين، البالغ من العمر 32 عامًا، يتدرب حاليًا في مركز تدريب آرسنال بـلندن كولني من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، تمهيدًا لحسم وجهته المقبلة.

اللاعب الذي دافع عن ألوان آرسنال لستة مواسم تحت قيادة أرسين فينجر قبل انتقاله إلى ليفربول عام 2017، يأمل في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد.

وسيشارك تشامبرلين خلال الفترة الحالية في تدريبات فريق تحت 21 عامًا بالنادي اللندني، في الوقت الذي يدرس فيه العروض المتاحة له في إنجلترا وخارجها.

وأشاد المدرب الإنجليزي تيم شيروود بالخطوة، معتبرًا أنها مفيدة للطرفين، وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس نيوز: "إنها فرصة رائعة لتشامبرلين لاستعادة لياقته، وكذلك لتلاميذ الأكاديمية الذين سيتعلمون من خبرته الكبيرة."

وأضاف شيروود مازحًا: "لو كنت جاك ويلشير (مدرب لوتون الحالي)، لاتصلت به يوميًا لإقناعه بالانضمام للفريق والمساعدة بخبرته، لكن ربما أهدافه الآن أعلى من ذلك".

تفاصيل رحلة تشامبرلين القصيرة مع بشكتاش

وكان تشامبرلين قد وقع مع بشكتاش عقدًا لمدة ثلاث سنوات في 2023، خاض خلالها 50 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، كما توج مع الفريق بلقب كأس تركيا موسم 2023-2024.

لكن الإصابات المتكررة حدت من مشاركته المنتظمة، ما دفع الطرفين إلى إنهاء العقد بالتراضي، مع حصول اللاعب على مكافأة مالية بلغت 1.75 مليون يورو.

وخلال الأشهر الماضية، ارتبط اسم تشامبرلين بعدة عروض، أبرزها من برمنجهام سيتي الذي أبدى اهتمامًا بضمه ضمن مشروعه الطموح في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اضغط هنا

الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أرسنال تشامبرلين بشكتاش التركي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

