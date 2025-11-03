المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد يزلزل أوروبا بعرض خيالي لانتزاع هالاند من مانشستر سيتي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:59 م 03/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

فجرت تقارير إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مع ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظرًا لاهتمام ريال مدريد بخدماته.

ورغم تجديد عقده مع مانشستر سيتي، يخطط هالاند لاستغلال بند في عقده يتيح له الرحيل إلى "الملكي" في المستقبل القريب، في صفقة قد تشعل الميركاتو الأوروبي.

خطة ريال مدريد لضم هالاند

بحسب ما ذكره الصحفي الإسباني "خورخي بيكون" فإن هالاند ما زال يرى مستقبله في ريال مدريد، على الرغم من ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي، يستمر حتى يونيو 2034.

وحدد هالاند موعدين محتملين لتحقيق حلمه بالانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو"، الأول في صيف 2026 بعد نهاية الموسم المقبل، أو في صيف 2027 كحد أقصى.

وينوي الهداف النرويجي تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع الأزرق السماوي، والبالغ (200 مليون يورو)، حيث يسمح له بحرية الرحيل، شريطة سداد المبلغ المذكور.

من جانبه، لم يفتح مسؤولو ريال مدريد أي مفاوضات مع مانشستر سيتي أو هالاند بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الميرنجي لا يمكنه إخفاء اهتمامه باللاعب.

ويحلم الرئيس فلورنتينو بيريز بتكوين ثلاثي هجومي يضم: "هالاند – مبابي – فينيسيوس"، ليكوّن هجومًا يُعيد للأذهان أمجاد ثلاثية "رونالدو – بنزيما – بيل".

ورغم ذلك فإن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا من الناحية الاقتصادية، إذ يتوجب على ريال مدريد خفض فاتورة الرواتب بشكل كبير قبل التعاقد مع هالاند.

هل يكون فينيسيوس ضحية التعاقد مع هالاند؟

نوه تقرير الصحفي "خورخي بيكون" بأن صفقة هالاند لن يكون لها تأثير على مستقبل فينيسوس جونيور، حيث يرى ريال مدريد أن الثنائي يستطيع التواجد معًا في التشكيلة الأساسية دون تعارض في الأدوار.

ومع تزايد الحديث عن مستقبل هالاند، يبدو أن الطريق نحو "سانتياجو برنابيو" مسألة وقت وتنسيق مالي ليس أكثر، خاصة أن النرويجي نفسه يرى أن ارتداء قميص الميرنجي هو الخطوة المناسبة لاحقًا في مسيرته.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
