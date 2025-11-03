كشف روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تطورات إصابة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق، الذي بات قريبًا.

موعد عودة ليساندرو مارتينيز

وقال أموريم في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "هو قريب جدًا من العودة، وأستغل هذه المنصة لأقول ليساندرو إنه من الصعب جدًا أن يلعب قبل فترة التوقف الدولي".

ويغيب مارتينيز عن صفوف مانشستر يونايتد منذ عدة أسابيع بسبب إصابة في الرباط الصليبي، تعرض لها خلال مشاركته أمام كريستال بالاس، حيث افتقد الفريق لجهوده الدفاعية منذ فبراير للموسم الماضي.

وكان مانشستر يونايتد، أعلن في بيان رسمي فبراير الماضي: "يؤكد مانشستر يونايتد أن ليساندرو مارتينيز تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأحد أمام كريستال بالاس، لا يزال تقييم الإصابة مستمراً لتحديد مسار العلاج المناسب والإطار الزمني لإعادة تأهيله".

ولعب المدافع الأرجنتيني 91 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، قبل تعرض للإصابة، أسهم خلالهم في 6 أهداف (سجل 3 وصنع مثلهم).