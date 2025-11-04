المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إحصائية مرعبة.. هالاند سجل أهدافا أكثر من 48 فريقا في الدوريات الكبرى

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:53 م 04/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند لا يتوقف عن التسجيل لمانشستر سيتي

سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هذا الموسم أهدافًا أكثر من 48 فريقًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويواصل هالاند تألقه اللافت مع مانشستر سيتي منذ انضمامه صيف 2022، خاصة هذا الموسم الذي نجح فيه حتى الآن في تسجيل أهداف في جميع المسابقات الرسمية أكثر من عدد المباريات التي خاضها.

إحصائيات هالاند مع مانشستر سيتي

لعب هالاند مع مانشستر سيتي 13 مباراة في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا مع تقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

واستطاع هالاند أن يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ13 هدفًا في 10 مباريات، علمًا بأنه سجل أكثر من ضعف أي لاعب آخر هذا الموسم، إذ يتقاسم 4 لاعبين الوصافة برصيد 6 أهداف فقط.

وفي دوري أبطال أوروبا، خاض هالاند 3 مباريات قبل لقاء الغد ضد بوروسيا دورتموند، أحرز فيها 4 أهداف.

أكثر من 48 فريقا

بالتركيز على الدوريات المحلية، تمكن هالاند من تسجيل أهداف أكثر من نصف الفرق الناشطة في المسابقات الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وأحرز هالاند أهدافًا أكثر من 48 فريقًا، مع الإشارة إلى أن عدد الفرق المشاركة في الدوريات الأوروبية الكبرى يبلغ 95 فريقًا بعد استثناء مانشستر سيتي، فريق إيرلينج.

وفيما يلي، الفرق التي يتفوق عليها هالاند هذا الموسم..

- الدوري الإنجليزي: سندرلاند، أستون فيلا، نيوكاسل، إيفرتون، فولهام، ليدز، بيرنلي، وست هام، نوتنجهام، وولفرهامبتون

- الدوري الإسباني: خيتافي، ألافيس، إلتشي، فاييكانو، بلباو، أوساسونا، مايوركا، فالنسيا، أوفييدو، جيرونا

- الدوري الإيطالي: روما، كومو، لاتسيو، أودينيزي، كريمونيزي، ساسولو، تورينو، كالياري، ليتشي، بارما، بيزا، جنوى، فيرونا، فيورنتينا

- الدوري الفرنسي: لوهافر، أنجيه، نانت، ميتز، أوكسير

- الدوري الألماني: يونيون برلين، فرايبورج، فولفسبورج، هامبورج، أوجسبورج، سان باولي،مونشنجلادباخ، ماينز، هايدينهايم

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

