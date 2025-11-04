إيرلينج هالاند لا يتوقف عن التسجيل لمانشستر سيتي

سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند هذا الموسم أهدافًا أكثر من 48 فريقًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويواصل هالاند تألقه اللافت مع مانشستر سيتي منذ انضمامه صيف 2022، خاصة هذا الموسم الذي نجح فيه حتى الآن في تسجيل أهداف في جميع المسابقات الرسمية أكثر من عدد المباريات التي خاضها.

إحصائيات هالاند مع مانشستر سيتي

لعب هالاند مع مانشستر سيتي 13 مباراة في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا مع تقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

واستطاع هالاند أن يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ13 هدفًا في 10 مباريات، علمًا بأنه سجل أكثر من ضعف أي لاعب آخر هذا الموسم، إذ يتقاسم 4 لاعبين الوصافة برصيد 6 أهداف فقط.

وفي دوري أبطال أوروبا، خاض هالاند 3 مباريات قبل لقاء الغد ضد بوروسيا دورتموند، أحرز فيها 4 أهداف.

أكثر من 48 فريقا

بالتركيز على الدوريات المحلية، تمكن هالاند من تسجيل أهداف أكثر من نصف الفرق الناشطة في المسابقات الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وأحرز هالاند أهدافًا أكثر من 48 فريقًا، مع الإشارة إلى أن عدد الفرق المشاركة في الدوريات الأوروبية الكبرى يبلغ 95 فريقًا بعد استثناء مانشستر سيتي، فريق إيرلينج.

وفيما يلي، الفرق التي يتفوق عليها هالاند هذا الموسم..

- الدوري الإنجليزي: سندرلاند، أستون فيلا، نيوكاسل، إيفرتون، فولهام، ليدز، بيرنلي، وست هام، نوتنجهام، وولفرهامبتون

- الدوري الإسباني: خيتافي، ألافيس، إلتشي، فاييكانو، بلباو، أوساسونا، مايوركا، فالنسيا، أوفييدو، جيرونا

- الدوري الإيطالي: روما، كومو، لاتسيو، أودينيزي، كريمونيزي، ساسولو، تورينو، كالياري، ليتشي، بارما، بيزا، جنوى، فيرونا، فيورنتينا

- الدوري الفرنسي: لوهافر، أنجيه، نانت، ميتز، أوكسير

- الدوري الألماني: يونيون برلين، فرايبورج، فولفسبورج، هامبورج، أوجسبورج، سان باولي،مونشنجلادباخ، ماينز، هايدينهايم