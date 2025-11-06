أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم 2025، والتي تضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

محمد صلاح كان قد موسمًا مميزًا للغاية رفقة ليفربول، وحصل في نهايته على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، كما قاد الريدز للتتويج بلقب بريميرليج.

محمد صلاح ضمن قائمة ذا بيست

محمد صلاح يتواجد ضمن قائمة تضم 11 لاعبًا، يتنافسون للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025، خلال حفل جوائز ذا بيست، حيث تضم كل من:

محمد صلاح، منتخب مصر ونادي ليفربول.

عثمان ديمبيلي، منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي، منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان.

هاري كين، منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ.

كيليان مبابي، منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد.

نونو منديز، منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان.

كول بالمر، منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي.

بيدري، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

رافينيا، منتخب البرازيل ونادي برشلونة.

فيتينيا، منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان.

لامين يامال، منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

ويبدأ التصويت لاختيار أفضل لاعب من القائمة المختصرة، من اليوم وحتى الجمعة الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري.

وتحمل كل مجموعة من المصوتين الوزن نفسه، حيث تحمل أصوات المدربين والقادة والصحفيين الخبراء والمشجعين 25% من قيمة التصويت، دون النظر إلى عدد المصوتين من كل مجموعة.