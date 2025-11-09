تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، إلى ملعب "الاتحاد" الي يحتضن قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول، مساء غدًا الأحد.

وتدور فعاليات لقاء السيتي ضد الليفر، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويترقب الشارع الرياضي، في مصر والوطن العربي المواجهة الخاصة بين عمر مرموش لاعب مان سيتي ومحمد صلاح نجم هجوم الريدز.

مواجهات محمد صلاح ضد عمر مرموش

التقى عمر مرموش مع محمد صلاح، في مباراة وحيدة، على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 2024-2025.

وأقيمت تلك المباراة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة "بريميرليج"، وانتصر محمد صلاح ورفاقه بنتيجة (2-0).

وشهد الشوط الأول تألق نجوم منتخب مصر، حيث سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول ضد مان سيتي وصنع الثانى لزميله سوبوسلاي.

وقلص عمر مرموش الفارق بهدف لصالح الفريق الأزرق السماوي، لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل.

ماذا قدم صلاح ومرموش مع ليفربول والسيتي؟

لعب محمد صلاح 10 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

بينما خاض عمر مرموش 5 مباريات مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي لبطولة الدوري، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

موقف مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب "بريميير ليج" برصيد 19 نقطة، خلف آرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط.

بينما يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، وقد لعب كلا الفريقين 10 جولات حتى الآن.