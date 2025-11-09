يبقي الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على المصري عمر مرموش، لاعب وسط الفريق، على مقاعد البدلاء ضد ليفربول.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

ويبقي جوارديولا على عمر مرموش على مقاعد البدلاء ضد ليفربول، تمهيدا لإشراكه في الشوط الثاني من المباراة.

وحسبما أشارت صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن بيب جوارديولا سيجري 3 تعديلات مقارنة بمواجهة بروسيا دورتموند الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

الـ3 تعديلات لن يكون من بينهم النجم المصري عمر مرموش، حيث سيشارك روبن دياز بدلا من جون ستونز في خط الدفاع، بالإضافة إلى برناردو سيلفا بدلا من سافينيو، وأخيرا ريان شرقي بدلا من جيرمي دوكو.

ليكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي.

في الوسط: تيجاني رينجرز، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

في الهجوم: ريان شرقي، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

يشار إلى أن فريق بيب جوارديولا خسر ثلاث مباريات من أصل عشر حتى الآن هذا الموسم لكن الفوز الساحق على بورنموث في المرة الأخيرة إلى جانب المستوى الرائع لإيرلينج هالاند يبدو أنه يضعهم على المسار الصحيح.