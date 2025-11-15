زميل صلاح أبرزهم.. نجوم تنتهي عقودهم في 2026 (صور)

يبدو أن انتقالات صيف 2026 ستكون نارية من حيث الصفقات، حيث تنتهي عقود العديد من نجوم الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم الجاري دون التوصل لاتفاق على تجديد عقودهم.

لعل أبرز الأسماء نهاية عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب فريق ليفربول، حيث لم يتوصل اللاعب على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي وسط اهتمامات من أندية أوروبية.

وتعتبر أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع كوناتي بايرن ميونيخ وريال مدريد، إلا أن تقارير صحفية كشفت عن وجود محاولات من النادي الإنجليزي لإقناع اللاعب بالبقاء.

اسم آخر مرشح للرحيل عن ناديه وهو دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، حيث ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الراغب في ضم اللاعب مجانًا.

مدافع آخر أصبح مرشحًا للرحيل وهو قائد فريق كريستال بالاس مارك جويهي ،الذي ينتهي عقد اللاعب في صيف 2026، إلا أن اللاعب قرر الرحيل بصورة نهائية.

وكان المدافع الدولي الإنجليزي قريبًا من مغادرة النادي اللندني في صيف 2025، وتحديدًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لصالح نادي ليفربول، لكن الصفقة تعطلت بقرار من إدارة ناديه.

ويبدو أن الفريق الأبرز لضم اللاعب هو ليفربول بعد قرار نادي ريال مدريد بالانسحاب من الصفقة في ظل المطالب المالية المحددة من اللاعب.

لمعرفة أبرز النجوم المرشحة للرحيل في صيف 2026.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع