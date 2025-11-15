المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

زميل صلاح أبرزهم.. نجوم تنتهي عقودهم في 2026 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

11:54 م 15/11/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

يبدو أن انتقالات صيف 2026 ستكون نارية من حيث الصفقات، حيث تنتهي عقود العديد من نجوم الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم الجاري دون التوصل لاتفاق على تجديد عقودهم.

لعل أبرز الأسماء نهاية عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب فريق ليفربول، حيث لم يتوصل اللاعب على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي وسط اهتمامات من أندية أوروبية.

وتعتبر أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع كوناتي بايرن ميونيخ وريال مدريد، إلا أن تقارير صحفية كشفت عن وجود محاولات من النادي الإنجليزي لإقناع اللاعب بالبقاء.

اسم آخر مرشح للرحيل عن ناديه وهو دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، حيث ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الراغب في ضم اللاعب مجانًا.

مدافع آخر أصبح مرشحًا للرحيل وهو قائد فريق كريستال بالاس مارك جويهي ،الذي ينتهي عقد اللاعب في صيف 2026، إلا أن اللاعب قرر الرحيل بصورة نهائية.

وكان المدافع الدولي الإنجليزي قريبًا من مغادرة النادي اللندني في صيف 2025، وتحديدًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لصالح نادي ليفربول، لكن الصفقة تعطلت بقرار من إدارة ناديه.

ويبدو أن الفريق الأبرز لضم اللاعب هو ليفربول بعد قرار نادي ريال مدريد بالانسحاب من الصفقة في ظل المطالب المالية المحددة من اللاعب.

لمعرفة أبرز النجوم المرشحة للرحيل في صيف 2026.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الدوري الإنجليزي ريال مدريد ليفربول محمد صلاح إبراهيما كوناتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

