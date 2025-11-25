طالب ماتيس دي ليخت مدافع فريق مانشستر يونايتد، بضرورة التكاتف، وتحديد المشاكل، والتعافي من الهزيمة التي تلقاها على ملعبه أمام إيفرتون.

وخسر مانشستر يونايتد 1-0 أمام ضيفه إيفرتون، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب (أولد ترافورد).

وعجز مانشستر يونايتد، المدعم بعاملي الأرض والجمهور، عن استغلال النقص العددي في صفوف إيفرتون، الذي لعب بعشرة لاعبين في وقت مبكر من عمر اللقاء، عقب طرد نجمه السنغالي إدريسا جانا جيي في الدقيقة 13، عقب واقعة غريبة تشاجر فيها مع زميله مايكل كين.

ورغم هذا النقص العددي، ظفر إيفرتون بالنقاط الثلاث، عقب تسجيله هدفا بواسطة كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 29، ليتكبد مانشستر يونايتد خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات, ويتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وقال المدافع الهولندي عقب اللقاء: "أعتقد أنها كانت ليلة سيئة للغاية بالنسبة لنا، وخاصة طريقة لعبنا أمام 10 لاعبين، استقبلنا هدفا واحدا، ولم نخلق الكثير من الفرص، أعتقد أن أداءنا كان سيئا للغاية بشكل عام".

وأضاف دي ليخت:" المباراة القادمة ضد كريستال بالاس، بالطبع، ستكون مهمة للغاية الآن، ينبغي علينا أن نتعافى من هذا الأداء".

وأكمل: "قدمنا ​​بعض العروض الجيدة في الأسبوعين الماضيين، والآن ظهرنا بشكل باهت للغاية، أعتقد أننا جميعا يمكننا الاعتراف بذلك".

وشدد دي ليخت: "يتعين علينا الآن أن نعود، وأن نبقى متحدين، وتوضيح ما يجب تحسينه، لأنه من الواضح أن مباراة اليوم لم تكن جيدة بما يكفي".

وصرح دي ليخت لقناة مانشستر يونايتد التليفزيونية: "إنه أمر محبط، لكن هذه هي كرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز ليس للضعفاء، فرصة واحدة ربما تحرز من خلالها هدفا، هم سجلوا هدفا بعد فرصة واحدة ولم نحرز نحن، فهذا ما يحدث الفارق، هذا هو الفرق بين الفوز والخسارة، الكفاءة، لقد افتقرنا إليها".