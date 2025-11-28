المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة درامية محتملة.. ذا صن: ليفربول قد يطلب من كلوب خلافة سلوت

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:42 ص 28/11/2025
يورجن كلوب مدرب ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية، أن الألماني يورجن كلوب، قد يقوم بعودة درامية إلى تدريب نادي ليفربول من جديد، حال إقالة أرني سلوت.

أرني سلوت يمر بمرحلة غير مستقرة مع ليفربول، كان آخرها الخسارة العريضة أمام آيندهوفن (1-4)، على ملعب أنفيلد، في دوري أبطال أوروبا.

عودة كلوب إلى ليفربول

وذكرت صحيفة "ّذا صن" الإنجليزية، أن ليفربول قد يطلب من يورجن كلوب العودة لخلافة المدرب الهولندي.

أضافت "ذا صن" أن ليفربول حال تواصل مع كلوب، الذي يشغل منصب رئيس كرة القدم العالمي في ريد بول، من المرجح أن يستمر حتى نهاية الموسم.

حيث شددت الصحيفة على أن ملاك ليفربول يضعون لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، خيار بعيد المدى لقيادة الفريق.

كما أشارت إلى أن هناك محادثات تمت داخل مجلس إدارة ليفربول، تعرب عن قلقهم من فقدان سلوت السيطرة على غرفة الملابس.

وأصبح مجلس ليفربول مضطرًا في الوقت الحالي، للاستعداد للسيناريو الأسوأ، حيث إن كلوب جزء من هذه المناقشات.

ليفربول الذي تراجع إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل ضيفًا على وست هام، بعد غد الأحد، ضمن منافسات بريميرليج.

وكان أرني سلوت الذي تولى تدريب ليفربول، خلفًا ليورجن كلوب، في صيف 2024، بعقد يمتد حتى يونيو 2027، خسر آخر 3 مباريات تواليًا، والتاسعة في آخر 12 مواجهة.

ليفربول محمد صلاح أرني سلوت يورجن كلوب نادي ليفربول

