الأنظار تتجه إلى لندن.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:09 م 29/11/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد فوز مثير لمانشستر سيتي على ليدز يونايتد، اليوم السبت.

ونجح مانشستر سيتي في التفوق (3-2) على ليدز في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يهزم ليدز

لم يجد مانشستر سيتي أي صعوبة في التقدم على ليدز (2-0) في الشوط الأول بفضل ثنائية فودين وجفارديول في الدقيقتين 1 و25.

وفي النصف الثاني، عاد ليدز بهدفين من توقيع كالفيرت لوين ونميشا في الدقيقتين 49 و68 على الترتيب، قبل أن يستفيق مانشستر سيتي ليسجل هدف الفوز عن طريق فودين في الوقت بدل من الضائع.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ارتقى مانشستر سيتي إلى وصافة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

وينتظر مانشستر سيتي نتيجة مباراة أرسنال المقبلة ضد تشيلسي، إذ يلتقي الفريقان في ديربي لندني مؤثر في ترتيب الدوري الإنجليزي.

من جانبه، تستمر معاناة ليدز يونايتد في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي، علمًا بأنه يملك 11 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

